La storia di Michelina a C’è posta per te ha diviso il pubblico del programma di Canale 5. Tanto da far schizzare gli ascolti (5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share). Protagonisti della puntata andata in onda sabato 20 gennaio sono stati la signora e suo figlio Fabrizio.

La donna ha sostenuto di non vedere il ragazzo da più di due anni a causa della nuora Ilaria. La lite e il successivo distacco dal figlio sarebbero nati durante la gravidanza di Ilaria. La suocera avrebbe infatti criticato la scelta di mettere al mondo un bambino con un solo stipendio in famiglia da 400 euro.

Da qual momento i contatti tra le due famiglie sono cessati. E così Michelina ha deciso di chiamare il figlio e la nuora alla trasmissione di Maria De Filippi. “Non so dove vivi, non ho più un numero di telefono. Mi manchi”, ha detto in lacrime Michelina. “Come vedi, sono stanca, sono spenta. Sono sempre quella che ti ha messo al mondo. Sono nonna, ma non vedo i miei nipoti. So che non è colpa tua. Mi mancate. Ilaria, dimmi dove ho sbagliato. So che abbiamo avuto una discussione, ma poi ci siamo chiarite. Al mio compleanno abbiamo festeggiato, poi sei diventata fredda. Mi sono chiesta in questi quattro anni cosa ho fatto”.

La storia di Michelina a C’è posta per te

A differenza della vicenda di Cristian di C’è posta per te che si era chiusa con un commovente lieto fine, la reazione di Fabrizio alla mamma è stata sprezzante. “Ho scelto la mia famiglia invece che mia madre”, ha spiegato. Ha poi preso la parola Ilaria, che ha stupito il pubblico a casa e in studio.

“Fabrizio saluta la madre in giro, semplicemente non va a casa sua. Non vuole parlarle, lei lo rende nervoso. Spero di non diventare una mamma come te, ho già detto a mio marito di ammazzarmi se succederà. Non gli proibisco io di vedere la madre, lui è libero di scegliere”. Le frasi (inopportune?) sono disponibili su WittyTv.