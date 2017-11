166 CONDIVISI Condividi Tweet

Sanremo è Sanremo, come dice il famoso slogan del noto Festival della canzone italiana. La macchina dei preparativi si è messa in moto già molto tempo fa e sembra essere quasi tutto pronto. Il conduttore e direttore artistico c’è, ed è Claudio Baglioni, ma delle vallette non si vede ancora l’ombra. Molti nomi sono stati pronunciati, ma l’indiscrezione del momento è quella che vede Michelle Hunziker a Sanremo 2018. Un gradito ritorno sul palco del Teatro Ariston che metterebbe d’accordo tutti.

Michelle Hunziker a Sanremo 2018 affiancherà Claudio Baglioni?

Le novità fioccano e, questa volta, a svelarcele è Tv Sorrisi e Canzoni: “Nessuna certezza sulla conduzione del Festival ma si dice che i vertici della Rai siano più che interessati ad affiancare a Baglioni, per tutte le serate, un nome davvero clamoroso: Michelle Hunziker“. Stando a quanto rivelato, la trattativa tra la tv di Stato e la showgirl svizzera sarebbe in corso.

L’ex modella di intimo ha già provato in passato l’emozione di salire sul palco dell’Ariston affiancando Pippo Baudo nel 2007. Oggi la sua vita è molto cambiata e chissà se potrà dedicarsi nuovamente a quest’avventura. Michelle Hunziker e Trussardi, infatti, hanno due bimbe piccole da crescere insieme: ce la farà la mamma a prendersi carico di un impegno così gravoso come quello della conduzione del Festival?

Ospiti e concorrenti del Festival 2018: fioccano le novità

In questi giorni non è solo il nome della Hunziker a venir fuori. Candidate al ruolo di vallette, infatti, si vocifera siano anche Sabrina Ferilli, Miriam Leone e Ilaria D’Amico. Intanto, Tv Sorrisi e Canzoni pubblica i nomi di quelli che dovrebbero essere i super ospiti dello show: Renato Zero, Gianni Morandi, Laura Pausini e Il Volo. Sul fronte dei Big in gara, invece, vediamo già schierati Noemi, Nina Zilli, Arisa, Levante, Dolcenera, The Kolors e Le Vibrazioni. A questi ultimi potrebbero aggiungersi anche L’aura, Lele, Elodie, La Rua insieme a Federica Carta, Giovanni Caccamo, Enzo Avitabile e Thegiornalisti. Sugli schermi di Rai 1 sta arrivando una ventata di freschezza e tante novità.