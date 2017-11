0 CONDIVISI Condividi Tweet

Michelle Hunziker e un “Banderas italiano” a Sanremo 2018: è questa la scelta del nuovo direttore artistico Claudio Baglioni per la 68° edizione del Festival della Canzone Italiana. Una conferma e una sorpresa rispetto a quanto già emerso qualche giorno fa al Maurizio Costanzo Show.

Ospite del talk di Canale 5, la showgirl svizzera era stata molto diplomatica sul suo eventuale coinvolgimento. Michelle Hunziker a Sanremo 2018? “Per me Sanremo è la festa più bella d’Italia”, aveva dichiarato. “Se me lo chiedessero lo farei”.

La conferma (mancano i dettagli) è arrivata ora dallo stesso direttore di Rai 1, Angelo Teodoli, a La Stampa. Il direttore ha precisato, però, che Hunziker non ha ancora firmato. “Lo condurranno Claudio Baglioni, Michelle Hunziker che va verso la firma e stiamo cercando un Banderas italiano per un trio perfetto eliminando le vallette”, ha spiegato Teodoli.

Il “Banderas italiano” è la vera novità delle ultime ore. L’idea, a quanto si vocifera, è quella di un attore non giovanissimo e molto amato dal pubblico femminile. Potrebbe essere qualcuno legato alle fiction di casa Rai, come Sergio Assisi, Giuseppe Zeno, Simone Montedoro o Daniele Liotti.

La 68° edizione del Festival di Sanremo andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2018. Per Hunziker sarà un ritorno sul palco dell’Ariston: nel 2007 aveva affiancato Pippo Baudo e annunciato la vittoria di Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa. Durante quell’edizione, si esibì anche sulle note di un brano di Eros Ramazzotti, suo ex marito. Da allora sono passati 11 anni, due figlie, un nuovo marito (l’imprenditore Tomaso Trussardi) e una carriera ricca di soddisfazioni.

Baglioni, Hunziker e il “Banderas italiano” riusciranno a reggere il confronto con il duo formato da Carlo Conti e Maria De Filippi?