Michelle Hunziker non piange Frizzi sui social e si scatena una inutile quando dannosa polemica. Un catfight nel quale la showgirl svizzera ha deciso di intervenire in prima persona. La conduttrice di Sanremo 2018 è stata attaccata dopo la morte del presentatore romano per non aver espresso pubblicamente un pensiero per il collega scomparso. Hunziker ha deciso così di replicare amareggiata direttamente ai suoi haters.

Michelle Hunziker non piange Frizzi sui social: bufera

“Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e non è nemmeno detto che una persona non soffra perché non lo annuncia in un post”, ha scritto Michelle in un post su Instagram. Le critiche ricevute sono assurde, sostiene la conduttrice, che rivendica il suo diritto a decidere come affrontare “la scomparsa di un caro collega, che ho amato come tutti moltissimo”. “Mi sono personalmente venute a mancare molte persone care nella vita e ogni volta cerco di affrontare il mio lutto con amore, l’unica via possibile per me”.

Fabrizio Frizzi: malattia e morte non mettono a tacere le polemiche

Per Hunziker è stato “un grande dispiacere” assistere ad un “fenomeno assurdo che sta accadendo nel mondo dei social”. “Molte, troppe persone stanno perdendo completamente il senso della vita reale sentendosi in assoluto potere, nella loro ipocrisia, di decidere cosa sia giusto dire o fare in determinate situazioni o a seguito di determinati fatti del quotidiano”.

Secondo la conduttrice, molti “danno per scontato che un personaggio pubblico debba per forza postare sempre qualcosa o rispettare un assurdo silenzio imposto quando qualcuno purtroppo viene a mancare”. E invece “ognuno dovrebbe affrontare il lutto come vuole, come può e a sua completa sensibilità e discrezione”. Lo sfogo della showgirl è contro chi considera i social “il contenitore di falsa moralità e totale ipocrisia”. “Per me dovrebbero restare un posto dove tutti possono dare sfogo alla propria creatività”.