L’inarrestabile Michelle Hunziker riporta Scommettiamo Che in TV: questa l’indiscrezione che lei stessa aveva rivelato durante il Festival di Sanremo. Parliamo della mitica trasmissione cult che negli anni ’90 conducevano Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, che per questa nuova edizione si sposterebbe dalla Rai a Mediaset.

Michelle Hunziker riporta Scommettiamo Che In Tv

“La settimana prossima ho la prima riunione per un programma di prima serata che andrà in onda a maggio su Canale 5… Sarà uno show tutto mio – aveva dichiarato la bella mamma di Aurora in sede di conferenza stampa alla Rai, poco prima che la kermesse musicale finisse.

A questa dichiarazione si è aggiunta la news del sito di Davide Maggio, il quale ha annunciato che Mediaset si prepara ad ospitare il ‘reboot’ ( proprio come quello, sospiratissimo, de La Tata) del celebre show modificando leggermente il format e il nome, che potrebbe essere ‘Ci puoi scommettere’.

Una curiosità sulla scelta della Hunziker

La decisione per cui Michelle Hunziker riporta Scommettiamo Che in TV non è casuale: in Germania, dove ha lavorato per molto tempo, la sorridente presentatrice aveva già condotto la versione originale del programma, intitolata “Wetten dass?”, la quale andava in onda sulla rete ZFD.

Un’altra piccola curiosità: il giorno prescelto per la messa in onda sarà il venerdì, in contemporanea con ‘La Corrida’ di Carlo Conti. Una bella rivalità, vero?

Di certo l’energia e l’entusiasmo di Michelle non mancheranno, Sanremo docet: come ha dichiarato Pierfrancesco Favino in questa spassosa intervista da Cattelan, ‘L’esperienza del Festival è faticosissima ed è per uomini veri, come la Hunziker”.

Ecco un estratto video che vi consigliamo caldamente – soprattutto perché, dopo la fine della kermesse, l’affascinante attore ci manca già un po’: