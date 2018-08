96 CONDIVISI Condividi Tweet

Di recente le abbiamo viste brillare insieme davanti alle scintillanti telecamere di Scommettiamo che, il celebre programma Rai quest’anno riproposto da Mediasaet: oggi ritroviamo una preoccupata riflessione di Michelle Hunziker sull’alcool e sull’uso che ne faceva sua figlia Aurora. Vecchie abitudini che l’hanno perfino fatta finire in ospedale:

Miche lle Hunziker sull’alcool e sull’angosciante episodio di Aurora Ramazzotti

Adesso siamo abituati a vederla pacifica, sorridente e serena, ma non è un mistero che – per un brevissimo periodo – la figlia della presentatrice e di Eros Ramazzotti ha condotto uno stile di vita un po’ “tumultuoso” che a volte ha creato qualche attrito in famiglia. Anche con mamma Michelle:

“Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento.”

Il racconto di Michelle Hunziker sull’alcool e sull’incidente della figlia lascia intendere il grado di angoscia e preoccupazione che, da mamma, ha vissuto sulla sua pelle. Dopo questo difficile episodio, ed in seguito ad i suoi primissimi incarichi TV più stabili, Aurora si è poi tranquillizzata. Come se avesse oltrepassato quel periodo di eccessi e ne fosse uscita a testa alta. La sua celebre mamma in questo è stata al suo fianco, sia con le buone che con ‘le cattive’:

“Piano piano è maturata. Però mi sono sentita in dovere di darle un aut aut serio e imporle di non frequentare più le due persone che per lei erano deleterie, Probabilmente per un po’ mi ha detestato ma ora mi ringrazia tantissimo.