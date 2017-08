1 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre la notizia che Simona Ventura condurrà Striscia La Notizia, messa in giro da Dagospia, viene sonoramente smentita dalla redazione del programma di Antonio Ricci, un’altra indiscrezione si diffonde: quella di Michelle Hunziker che piange e si rattrista di fronte alla possibilità che la collega le ‘soffi’ il posto alla guida del tg satirico.

Michelle Hunziker che piange: la presentatrice si confessa in un video su Instgagram

Per meglio commentare l’intera vicenda, fatta di supposizioni sbagliate – quelle che, cioè, vedevamo già SuperSimo al comando del tg satirico al posto dell’ex moglie di Eros Ramazzotti – la bella presentatrice svizzera ha deciso di utilizzare uno dei suoi canali preferiti: Instagram.

Sul suo profilo ufficiale, infatti – poco prima di una divertente clip in cui Aurora e il suo fidanzato Goffredo mimano la classica scenetta di Casa Vianello, dove Sandra e Raimondo sono a letto – è comparso un video che, inizialmente, ha fatto preoccupare tutti i suoi fan.

Guarda il video della presentatrice in cui chiarisce cos’è successo con la conduzione di Striscia

Sono triste…scoprite perché… #striscialanotizia #sadness #madness #bufale @striscia_official Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 26 Ago 2017 alle ore 01:10 PDT

“Hanno scritto che sono triste – esordisce Michelle Hunziker che piange, in un quello che è un vero e proprio intervento satirico – che il dolore mi ha tolto il sorriso dalla faccia perché non condurrò più Striscia la Notizia. E’ vero, sono tristissima. Sono triste perché i giornalisti scrivono un sacco di ca*ate. Come mi dispiace, mi dispiace perché è una bufala pazzesca. Va beh, dai, ora mi ripiglio e ci vediamo alla prossima bufala. Me ne vado“.

Non c’è che dire: il suo sorriso non è solo sinonimo di bellezza, ma anche della sua profonda ironia e arte di saper sdrammatizzare, due qualità che la rendono una delle beniamine del pubblico italiano. Ci ha fatto ridere!