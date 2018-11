0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono successe davvero molte cose durante la seconda puntata dei live di X Factor del 1 novembre 2018: i concorrenti interpretano pezzi “contemporanei”, Lodo Guenzi litiga con Mara Maionchi, il microfono di Shaggy (che si stava esibendo) rimane spento per gran parte dell’esibizione… Insomma, lo show è ufficialmente entrato nel vivo!

Litigi e gaffe dopo l’entrata di Lodo Guenzi a X Factor: il microfono di Shaggy fa cilecca

L’attenzione del pubblico è stata catalizzata innanzitutto dall’esibizione dei Seveso Casino Palace, gruppo del front-man de Lo Stato Sociale (intervenuto dopo l’uscita forzata di Asia Argento) che ha scelto per loro “Amore e Capoeira” di Giusy Ferreri. Il tipo di canzone ha – a detta degli altri giudici e del pubblico – un po’ “penalizzato” i concorrenti. Tra tutti, Mara Maionchi ha affrontato a muso duro il giudice per questa decisione. Una lite che termina con un sonoro “Non rompere il ca**” da parte della produttrice discografica – che però poco dopo prova a tornare sui suoi passi scusandosi per l’atteggiamento un po’aggressivo.

Quando poi però arriva l’atesissimo momento delle guest star, qualcosa va storto. Sul palco di X Factor salgono Sting (che aveva già deliziato il pubblico con un medley dei suoi pezzi, accompagnato dai concorrenti) e il celebre cantante di ‘Boombastic’, che di recente si esibisce insieme a lui in tour. Purtroppo, però, il microfono di Shaggy – pronto a duettare con il leader dei Police – per ben 3/4 della canzone non si accende. Un momento decisamente imbarazzante che Alessandro Cattelan prova a stemperare con qualche scusa:

Le scuse di Cattelano dopo l’episodio di Shaggy in studio

“Purtroppo stasera abbiamo commesso un errore, un errore tecnico durante la performance di Sting e Shaggy e siamo desolati che questo sia successo. Innanzitutto vogliamo scusarci con questi due grandi artisti e in secondo luogo con tutti voi del pubblico“.

