0 CONDIVISI Condividi Tweet

Migliorano le condizioni di Nadia Toffa, l’inviata e presentatrice di Le Iene. La giornalista, in rianimazione all’ospedale di Trieste in seguito ad malore sabato 2 dicembre, è stata trasferita in neurochirurgia al San Raffaele di Milano. Ora, dopo le ore di coma e la grande paura, è seguita dal primario Luigi Beretta e dal neurochirurgo Pietro Mortini.

Toffa è tornata cosciente e non è in pericolo di vita. Lo dicono i primi aggiornamenti medici e lo conferma un messaggio pubblicato sui profili Facebook e Twitter di Le Iene.

“Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino…”, ha scritto Nadia. “Ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera Le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me… Torno presto”.

“Non si è capito esattamente che problema abbia avuto Nadia”, ha poi specificato Davide Parenti, creatore del programma di Italia 1. “Sta facendo accertamenti in ospedale, ma l’abbiamo sentita: è vigile, presente e come sempre simpatica. Stasera andiamo in onda e la puntata la dedichiamo a lei”. In onda, Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani hanno raccontato le loro ultime terribili 30 ore e spiegato che la loro collega è fuori pericolo.

Migliorano le condizioni di Nadia Toffa

Tanti i messaggi d’incoraggiamento arrivati da amici della giornalista 38enne. Da Fabrizio Frizzi a Emma Marrone, da Alessandra Amoroso ed Enrico Ruggeri a Cristina Parodi, hanno voluto far sentire la propria voce per mandare un messaggio all’inviata.

“Forza, splendida ragazza”, ha scritto sui social l’ex iena Luca Bizzarri. “Un saluto alla nostra Nadia che sta molto meglio”, ha detto Barbara D’Urso all’inizio della puntata di Domenica Live. “Posso dire una cosa? Voglio fare un in bocca al lupo da parte di tutti noi a Nadia Toffa che non è stata bene”. È questo invece il pensiero che Maria De Filippi ha mandato alla giornalista durante il programma Tu sí que vales. Un messaggio di vicinanza a cui si sono affiancati anche gli altri giudici: Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

“Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino… ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me… Torno presto."

Nadia pic.twitter.com/cY4unD20vi — Le Iene (@redazioneiene) 3 dicembre 2017