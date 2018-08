31 CONDIVISI Condividi Tweet

“Nessun rimpianto, nessun rimorso” cantava Max Pezzzali con gli 883, e se guardiamo alle ultime dichiarazioni di Milena Gabanelli contro la Rai, possiamo dire che queste parole descrivono bene l’addio della presentatrice all’emittente. Il celebre volto di ha detto addio perché “le hanno imposto delle condizioni”, e non sembra assolutamente intenzionata a tornare sui suoi passi.

Milena Gabanelli contro la Rai: nessun passo indietro dopo la decisione di abbandonarla, ed ecco perché

La giornalista si è confessata a lungo in una recente intervista per La Verità: “La Rai è stata il luogo dei miei ideali, un pezzo di famiglia, ma ho voltato pagina e i miei pensieri oggi sono da un’altra parte“, ha esordito, chiarendo a tutti quali sono i suoi prossimi impegni: “A scanso di equivoci ho un impegno con il ‘Corriere’ ed intendo onorarlo“.

Le perplessità di Milena Gabanelli contro la Rai, tuttavia, vengono fuori quando si inizia a parlare dei legami politici dell’azienda: “Il timore non è la lottizzazione in sé, che c’è sempre stata, tant’è che la Rai lottizzata ha prodotto grandi cose quando i partiti indicavano dirigenti con competenze dimostrate”.

L’affondo della presentatrice di Report sui legami dell’azienda di Viale Mazzini e i partiti politici: “Bisognerebbe cambiare la legge per cambiare le cose”

Per essere più specifica, la presentatrice afferma: “La deriva della politica negli anni invece ha umiliato le professionalità, dentro e fuori dalla Rai.” Secondo lei bisognerebbe “cambiare la legge, magari – ispirandosi al modello inglese del trust per la scelta della governance“.

Infine, parlando del suo personale coinvolgimento con eventuali partiti, il volto di Report ammette: “Sono invece stata consultata in diverse occasioni, ora come in passato su temi di cui ho qualche competenza. Poi nessuno mi ascolta, ma questa è un’altra storia“.

Insomma, un po’ di amarezza sembra esserci ancora quando si guarda indietro…