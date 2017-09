0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ce ne sono stati di colpi di scena tra la scorsa stagione televisiva e l’inizio della nuova: a pochissimo dall’inizio ufficiale dei nuovi palinsesti Rai viene fuori l’ipotesi che anche la celebre giornalista Milena Gabanelli lascia la Rai.

Milena Gabanelli lascia la Rai? Ecco cosa sta succedendo tra la giornalista e l’emittente

La ricordiamo ad ottobre 2016, in apertura di quella che sarebbe stata la sua ultima stagione alla conduzione di Report, impegnata da subito ad annunciare e rendere chiare le sue intenzioni davanti a tutti gli spettatori: “Ho deciso che sarà la mia ultima stagione alla guida di Report – per poi aggiungere, in un secondo momento, in un’intervista – Continuerò a fare il mio mestiere dentro questa Rai dove sono sempre stata libera di raccontare quello che ho ritenuto doveroso. Magari tornerò a fare l’inviata“.

Invece, a quanto pare, il clima non particolarmente disteso tra la giornalista e la TV pubblica ancora non si è rasserenato. Il sospetto che Milena Gabanelli lascia la Rai è venuto fuori durante una recente intervista al Corriere Della Sera, in cui la conduttrice ha dichiarato di aver rifiutato l’incarico di presentare Rai News e di essersi messa in aspettativa, dato che “non ci sono le condizioni per produrre risultati”.

Essendo considerata una tra le 10 giornaliste più influenti della tv, l’ex volto di Report è stata subito immediatamente ‘corteggiata’ da alcuni rivali di mamma Rai, pronti ad offrirle ottimi contratti per averla nelle loro redazioni. Tra questi spunta l’ex Ballarò, Giovanni Floris, che senza mezzi termini ammette: “Gabanelli? Dato che è partito l’appello per tenerla in Rai, io farei partire anche quello per farla venire a La7“.

Il direttore di La7 ‘corteggia’ l’ex presentatrice di Report

Gli fa eco il direttore di La7, Andrea Salerno: “Se non la vuole il servizio pubblico – avrebbe detto, secondo quanto riportato da Libero – dato che pago il canone Rai come tutti, e che la nostra televisione fa un servizio pubblico commerciale, sarebbe meglio averla a La7“.

Chiude l’ipotesi Floris che, con la sua solita franchezza, precisa: “Milena è bravissima. Ë una giornalista fuori dal comune e non credo che alla fine la Rai se la faccia scappare”.