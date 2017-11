187 CONDIVISI Condividi Tweet

Milly Carlucci pensa a Littizzetto e Montezemolo per la tredicesima edizione di Ballando con le Stelle. Ospite di Fabio Fabio nell’ultima puntata di Che fuori tempo che fa, la conduttrice ha sfruttato proprio la complicità del padrone di casa per mandare un invito ufficiale a Luciana.

“Lei adesso qui non c’è, la tua complice, nonché compagna, aguzzina o vittima”, ha detto. “Le puoi portare un messaggio da parte mia? Potrebbe venire come ballerina per una notte a Ballando? Ha un formato compatto che è perfetto per essere ballerina. Se lei può per la prima puntata, io l’aspetto”.

Ma le novità per Ballando 13 non finiscono qui. Proprio la scorsa settimana è emerso che il talent a passo di danza aprirà alle coppie gay, con la partecipazione di Giovanni Ciacci, lo stylist di Detto Fatto. Non solo. La tredicesima edizione della trasmissione prenderà il via nel marzo 2018, ma Carlucci è già al lavoro per la composizione del resto del cast.

L’idea che culla segretamente risponde al nome di Luca Cordero di Montezemolo. Milly ha incontrato l’attuale presidente di Ntv durante il premio Tartufo d’Oro a Sant’Angelo in Vado. Montezemolo non avrebbe chiuso le porte alla possibilità di diventare un concorrente dello show.

Milly Carlucci pensa a Littizzetto e Montezemolo

“Sì, ha accettato perché eravamo di fronte a un pubblico”, ha spiegato Carlucci. “Poi non so cosa vorrà fare e se intende tirarsi indietro rispetto a una promessa fatta davanti ad un pubblico o meno. Quindi ci sarà, speriamo che ci sia”.

Nel corso dell’intervista a Che fuori tempo che fa, la conduttrice ha poi ricordato i suoi inizi a L’altra domenica: “Tutto è cominciato con Arbore, senza di lui non sarebbe successo niente. C’è stato un periodo in cui tutti avevamo dei sogni morali, politici e ideali. Ti facevano pensare di poter conquistare il mondo. Cosa è rimasto di tutto questo?”.