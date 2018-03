952 CONDIVISI Condividi Tweet

Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi, la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto non soltanto nella tv italiana. La conduttrice, amica oltre che collega di vecchia data, ha raccontato al Corriere della Sera l’ultimo periodo della vita del presentatore, le sue sensazioni e l’enorme dolore che sta vivendo. “Mi chiamava Millona o sorellona”, ha rivelato Carlucci. “La nostra amicizia è nata con Scommettiamo che…?, nel 1991. Con quel programma è nata una coppia, la nostra. È stata qualcosa di particolare per gli italiani: non è facile si crei quella chimica, quell’affetto che con noi ci fu da subito. Ci siamo riconosciuti simili”.

Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi

“In quegli anni il conduttore uomo era automaticamente considerato un gradino più su rispetto alla donna, ma per lui non è mai stato così, mai”, ha spiegato Milly. Apparsa particolarmente provata ai funerali di Fabrizio, ha poi ammesso di non sentirsela di andare in onda sabato con Ballando con le Stelle. “In questi giorni, nelle prove, c’è un intero gruppo che soffre per un amico. Tutti lo conoscevano, e così il mio sentimento è moltiplicato da tutti, come un’onda che sbatte contro gli scogli e ti torna addosso. Se mi si chiede cosa vorrei, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere. Purtroppo è l’azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno”.

Le ultime parole che ha scambiato con lui aumentano i suoi rimpianti. “Pochi giorni prima ci eravamo sentiti e ci eravamo detti che quando sarebbe stato meglio, sarebbe venuto a Ballando con le Stelle e avremmo ballato assieme. Nella sua positività mi aveva detto che si sentiva molto stanco, ma che non appena si sarebbe ripreso, lo avremmo fatto”. In questi mesi di lotta alla malattia, Frizzi “ha dimostrato cosa significhi essere un uomo forte: spesso la forza viene fraintesa con l’aggressività. Lui che era l’uomo più mite del mondo ha dimostrato invece cosa significhi esserlo per davvero”.

Fabrizio Frizzi: la moglie Carlotta in Rai? La proposta di Milly

“Lasciarsi è stato brutale”, ha aggiunto Carlucci. “La sensazione del distacco per me è ancora troppo dolorosa, non ce la faccio. Serve tempo, anche per riuscire a sentirsi fortunati per aver avuto un amico che arricchisce così”. Il suo pensiero va ora a Carlotta e Stella: “Fabrizio era amico di tutti, il suo amore più grande era la figlia, Stella. Mi mandava mail con le sue foto. Era nato per essere papà. Il mio pensiero in queste ora è anche a lei, a cui manca, e a Carlotta. Una persona così non poteva che essere il rappresentante di una tv pulita, dove c’è un abbraccio per tutti. Di certo non di una che va a pescare nel torbido, esponendo le persone alla rappresentazione della loro povertà interiore. Ridendo non con loro, ma di loro. Fabrizio non avrebbe mai potuto. Ma come dimostrano queste ore, le somme di una carriera si fanno alla fine. E ora mi resta però un desiderio: visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai”.