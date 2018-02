106 CONDIVISI Condividi Tweet

Le immagini di Milly Carlucci sconvolta dalla morte di Bibi Ballandi a Unomattina hanno sollevato un polverone sulla Rai. La conduttrice era ospite al contenitore mattutino di Rai 1 per annunciare i nuovi concorrenti della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle.

Proprio al temine del suo intervento, Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi hanno annunciato la scomparsa del produttore. L’ansia della della notizia, però, ha giocato un brutto scherzo ad autori e conduttori.

“Milly, dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga… Sto cercando un modo delicato di dirtelo”, ha esordito Rinaldi. “All’età di 71 anni è morto Bibi Ballandi, il produttore televisivo che tu conosci bene. Forse non è il momento per chiederti un commento”, ha poi aggiunto. Di Mare, visibilmente imbarazzato, ha poi spiegato: “Ci dispiace dirlo così, non potevamo non dare la notizia. Scusaci se l’abbiamo detta in questa maniera”.

Ballandi era un caro amico e storico collaboratore di Carlucci. Era stato proprio lui a produrre il format italiano di Ballando. La conduttrice, colta di sorpresa, non è riuscita a dire una parola, trattenendo a stento le lacrime e lasciando lo studio senza salutare il pubblico. Successivamente Carlucci, ospite di Storie italiane, ha spiegato il suo dolore. “Bibi in questi anni ha lottato come un leone contro la sua malattia. Lui era sempre con noi, presente sul lavoro, perché è uno che ci crede nelle cose”, ha detto. Ma non ha risparmiato una critica a Unomattina.

“Non avrei mai voluto ricevere così la notizia”, ha ammesso ad Eleonora Daniele. Tanti spettatori hanno notato quanto accaduto in diretta e sui social hanno espresso il proprio disappunto. “Vergogna, si poteva aspettare”, hanno scritto in molti. La Rai si è poi si scusata e Benedetta Rinaldi ci ha messo la faccia.

“Milly Carlucci, la notizia della scomparsa del caro Bibi Ballandi ci è arrivata in studio in tempo reale”, ha scritto su Twitter. “Noi di Unomattina siamo davvero dispiaciuti per le modalità con cui ti abbiamo informato in diretta di questo tragico evento”.

