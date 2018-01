0 CONDIVISI Condividi Tweet

Milva ha chiamato Malgioglio e gli ha rivolto parole di gratitudine e stima in seguito a quanto accaduto durante La vita in diretta. Il cantautore siciliano è stato protagonista di una proposta particolare: assegnare un premio speciale alla carriera alla “pantera di Goro”.

L’accorato appello di Malgioglio per Milva ha commosso il pubblico di Rai 1. Il paroliere ha chiesto ai vertici della Rai e alla commissione artistica di Sanremo di dedicare un riconoscimento alla cantante in occasione del Festival. Una richiesta accolta calorosamente dagli spettatori e alla quale ha risposto la diretta interessata.

“Ieri sera, subito dopo La vita in diretta, Milva mi ha chiamato al telefono e con un filo di voce mi ha detto: ‘Cristiano, grazie’. Mi sono profondamente commosso”, ha raccontato Malgioglio all’Adn Kronos. “Non lo conosco di persona, Baglioni è tra i pochi colleghi che non ho mai incontrato. Ma conoscendolo come artista penso che anche lui sia sensibile a queste cose e certamente si impegnerà per premiare una donna straordinaria come Milva”.

Milva ha chiamato Malgioglio (in lacrime)

“Sarebbe una cosa bellissima”, ha aggiunto. “Quello che mi ha spinto a fare la proposta è proprio il fatto che Milva, oltre ad appartenere alla colonna sonora italiana, appartiene a quella del mondo, avendo interpretato brani dei più importanti musicisti internazionali, da Theodorakis a Piazzolla, da Vangelis al nostro Ennio Morricone, che l’hanno anche diretta. Con un passaggio perfino sui palcoscenici dei templi della lirica, dalla Scala di Milano all’Opera di Parigi, perché Luciano Berio la volle nella sua opera La vera storia”.

“Milva è un’artista a 360 gradi, completa. Come lei non ne nasceranno in Italia se non tra 300 anni”, ha concluso. “Anche al Festival di Sanremo ha partecipato più lei di qualsiasi altra cantante. Ben 15 edizioni, senza dimenticare la sua struggente interpretazione della canzone di Giorgio Faletti, The Show Must Go On. Franco Battiato per lei scrisse quella bellissima canzone che è Alexander Platz. Avrebbe dovuto proporre lui a Sanremo questo premio, invece l’ho fatto io…”