L’ultima apparizione di Mina dal vivo risale al 23 agosto del 1978: il suo ritiro, comunicato ufficialmente qualche settimana dopo, è ancora al centro di segreti e speculazioni. Quarant’anni dopo quella serata al Bussoladomani di Viareggio, all’epoca centro pulsante del pop in Italia, emerge la verità su quanto accaduto. La tigre di Cremona, una delle più grandi voci della musica leggera internazionale, fu costretta a ritirarsi non per scelta ma per una durissima broncopolmonite virale, che ne mise a rischio la carriera.

Mina, il vero motivo del ritiro dai concerti

“Quando lasciò le scene aveva 38 anni e malgrado la bravura e la gloria sfoggiava una tremenda paura del palco, tanto che a spingerla fisicamente davanti al pubblico doveva sempre essere il suo manager Elio Gigante, con un gesto poi trasformato in un loro rituale”, ha scritto Marinella Venegoni su La Stampa. La sua rivelazione getta luce su una pagina significativa del chiacchierato addio definitivo alle scene di una donna coraggiosa, tenace e fuori dal comune.

Mina oggi: lontana dai riflettori

Dopo quella data erano previste altre serate ma Mina le cancellò. Colpa della malattia e della lunga convalescenza che le fece apprezzare la tranquillità casalinga lontano dai riflettori, tanto da farle prendere la drastica decisione di fermarsi con l’attività live. Ogni tanto il suo nome riemerge per un clamoroso ritorno in tv, ultima in ordine di tempo era stata Maria De Filippi per Amici 17, ma poi non se ne è fatto nulla. Il figlio Massimiliano Pani ricorda ancora che gli ultimi due concerti di Viareggio furono gli unici che vide: “Avevo 15 anni. Impressionante. La gente batteva le mani e i piedi. C’era un clima di tensione, un’emozione fortissima. Ero in vacanza al Forte. C’era un concerto alla settimana, di fianco a me sempre lo stesso signore grosso che aveva acquistato i biglietti di tutti i concerti”. Un’artista unica, il cui talento e fascino hanno influenzato generazioni di persone conquistando milioni di fan in tutto il mondo.