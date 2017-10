9 CONDIVISI Condividi Tweet

Per Claudio Santamaria era appena arrivata la felicità in amore quando, ad un certo punto, si sono iniziate ad intensificare le minacce a Francesca Barra, la sua nuova adorata compagna, a lui e ai suoi figli. L’attore ha pubblicato due video in cui traspare tutta la sua indignazione e rabbia per questa vicenda, facendo nome e cognome della persona che in questi ultimi mesi ha riempito le loro bacheca di insulti feroci.

Minacce a Francesca Barra e Claudio Santamaria: trovato Domenico ‘Mimmo’ Leccese, ecco le sue dichiarazioni

È l’Ansa, e poi La Repubblica, a rintracciare l’uomo accusato di aver minacciato e offeso la giornalista lucana. Leccese respinge immediatamente l’accusa, affermando di aver semplicemente pubblicato un post ‘goliardico’ ai tempi in cui i due si stavano cominciando a frequentare:

“Sfruttano il fatto che sono un funzionario pubblico per fare clamore, mettendo le mie battute goliardiche sullo stesso piano di minacce e insulti con cui non ho nulla a che spartire. Tanto lo so che cercano visibilità. Ma sono cascati male”. Così il funzionario della Regione Basilicata risponde all’accusa di minacce a Francesca Barra, sua conterranea. L’uomo non sembra intenzionato a chiedere scusa per i suoi commenti, successivi al ‘post goliardico’: “Che ho scritto di male? Sono personaggi pubblici e non possono pretendere di essere esenti da critiche“.

Quando gli hanno domandato perché se l’è presa con la giornalista, Leccese ha risposto: “Me la sono presa con Francesca Barra perché ha avuto sempre un atteggiamento da snob a Policoro…“. E a quanto pare la Barra non è l’unica ad essere finita nel mirino delle critiche: tra i destinatari dei suoi commenti disprezzanti, anche Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli: “Sì perché la Bruzzone è venuta a Policoro per occuparsi di un caso e non si è comportata per niente bene. Mentre alla Lucarelli dissi che non sapeva nulla della Basilicata e lei se la prese perché la chiamai “tettona”, ma citavo Checco Zalone. Quando poi mi chiamò dalla radio e mise online la registrazione ha fatto più like della telefonata col senatore Razzi…“.

“Sto su internet dalle 16 a mezzanotte: dico quello che penso”

Insomma, niente scuse, l’uomo che Claudio Santamaria vuole deporre dal suo incarico alla Regione respinge le accuse e dichiara che non scrive mai in orario di lavoro. Ecco quanto tempo passa su internet: “Dalle quattro a mezzanotte. E allora? Il pomeriggio da casa non posso fare quello che voglio?“.

Si attende la replica dell’attore o della sua compagna.