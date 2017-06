13 CONDIVISI Condividi Tweet

Miriam Leone e Piero Angela, che coppia. L’attrice, ospite di Corrierelive con Tommaso Labate, Stefania Ulivi e Alessandra Arachi, ha raccontato i miti della sua infanzia. Siciliana di Catania, 31 anni, occhi verdissimi, Miriam ha conquistato tutti con la sua bellezza acqua e sapone. Sono passati quasi dieci anni da quando fu eletta Miss Italia e intanto è diventata l’attrice italiana del momento.

Passa con estrema disinvoltura dalla televisione (è Veronica Castello in 1993 e l’ispettore Valeria Ferro in Non uccidere) al cinema. Sul grande schermo ha conquistato Pif, che l’ha voluta nella sua opera seconda In guerra per amore. Molto riservata nella vita privata, Leone detesta gli eventi mondani. Quando Labate le ha chiesto i miti della sua vita, la sua risposta è stata immediata e diretta: Piero Angela.

“Con tutto il rispetto per Alberto, che è bravissimo, io sono cresciuta con Piero”, ha detto senza indugi. “Quando iniziava Piero, silenzio…”, ha poi aggiunto, canticchiando la sigla del popolare programma SuperQuark. Una tenera dichiarazione d’amore che fa il paio con il suo debole per la poesia e il suo particolare stile, raffinato e personale. Quando era piccola, amava molto andare con la sediolina in piazza Regina Margherita a Marzamemi per vedere i film gratis.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha anche aggiunto alcuni particolari curiosi della sua vita. Ha candidamente ammesso di non interessarsi alla politica e allo sport. Tanto che è stata protagonista di un episodio piuttosto imbarazzante. Era in treno per realizzare un’intervista con Vittorio Zincone per Sette, il magazine del Corriere della Sera. Quando è scesa in stazione, ha incrociato il ministro dello Sport Luca Lotti e non l’ha riconosciuto. Allergica alla notorietà, ha anche racconto il suo imbarazzo per chi le chiede un selfie. Famosa e modesta. L’intervista integrale è disponibile a questo link.