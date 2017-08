466 CONDIVISI Condividi Tweet

Miss Italia 2017 può essere nera e la cosa genere ancora un mare di polemiche. Sabato 9 settembre, torna su La7 il concorso di bellezza più amato dagli italiani. Francesco Facchinetti presenterà la finalissima, mentre Savino Zaba è stato scelto come conduttore delle prefinali nazionali.

Proprio a questa tappa del concorso si sono iscritte anche ragazze di origini sudamericane e africane. Nonostante il precedente di Denny Mendez, Miss Italia 1996, sui social si sono subito scatenate numerose indignazioni.

Patrizia Mirigliani sta cercando da anni di modificare l’assetto del contest. Ha persino attaccato Detto Fatto per aver plagiato l’innovazione delle Curvy di Miss Italia. Eppure, quando si parla di colore della pelle, ritorna il tormentone “non è la tipica bellezza italiana”. Basta leggere alcuni commenti apparsi sulla pagina Facebook ufficiale di Miss Italia.

La prima ragazza vittima di questo strisciante razzismo è stata Samira Lui, 19enne di Udine nuova Miss Miluna eletta da Miss Italia Friuli Venezia Giulia. “Allora io vado a partecipare a Miss Cina o Miss Congo”, uno dei primi commenti. O il classico “è sbagliato far partecipare ragazze di origini straniere al concorso, perché Miss Italia deve rispecchiare i canoni della bellezza italiana non di altri paesi”.

Miss Italia 2017 può essere nera (ma per molti è ancora un problema)

Elisa Rinalduzzi, vincitrice della prima edizione di Miss Etruria, nuovo titolo speciale di Miss Italia Lazio, ha subito lo stesso trattamento. “Allora io mi presento a Miss Congo per rappresentare la bellezza tipica congolese”, si legge in calce alle sue foto. Il primo punto dell’articolo 8 del regolamento, dedicato ai requisiti per l’ammissione al concorso, è charo in merito. Le candidate per poter partecipare devono “essere di nazionalità o cittadinanza italiana, oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri e risiedere in Italia da almeno 18 (diciotto) anni consecutivi alla data di iscrizione”.

La “tipica bellezza italiana” non esiste. E l’Italia, terra di passaggio e di conquista da millenni, non è l’unico paese a doverlo scoprire. Miss Helsinki 2017 è Sephora Ikalaba, non proprio il canone della bellezza finlandese capelli biondi e occhi azzurri. È una 19enne migrante nigeriana. E non è stata la prima. I casi della giapponese Ariana Miyamoto (di padre afroamericano), dell’algerina Tartag Tinhinane (metà francese metà berbera) e di miss Libano Saly Greige (attaccata per un selfie con la reginetta “nemica” di Israele) sono stati emblematici. Insomma, Miss Italia 2017 può essere nera, basta che sia la ragazza più bella.