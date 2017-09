152 CONDIVISI Condividi Tweet

Lunedì 11 settembre si ricomincia ma il mistero di Detto Fatto 2017-2018 che circonda la conduttrice è ancora fitto. C’è un silenzio assordante che accompagna la nuova stagione del contenitore pomeridiano di Rai2. Una bolla legata al passaggio di testimone tra Caterina Balivo, diventata mamma per la seconda volta della piccola Cora, e Serena Rossi.

A una settimana dal ritorno del programma, ancora tutto tace sull’arrivo della giovane attrice napoletana al timone della trasmissione. E qui iniziano le speculazioni.

Rossi sarà in questi giorni alla Mostra di Venezia per presentare Ammore e Malavita, il nuovo film dei Manetti Bros. in concorso a Venezia 74. Come abbiamo visto dalle prime immagini, Serena ha fatto un lavoro straordinario in questo musical-crime-noir: interpreta Fatima, una giovane infermiera che ritrova il suo primo amore, il killer Ciro detto “o’ Ninja” (Giampaolo Morelli).

A inizio luglio Rossi aveva confermato sul suo profilo Instagram l’approdo a Detto Fatto. Colpita dall’affetto del pubblico, aveva rivolto anche un pensiero alla padrona di casa Caterina. “Caterina Balivo tornerà presto. Intanto, da neo-mamma e conterranea, le auguro di vivere intensamente tutta l’esplosione d’amore che un neonato porta in casa!”, aveva scritto. Dall’altra parte, invece, Balivo non ha mai speso per lei neppure una parola di benvenuto, limitandosi a precisare: “Dopo il parto tornerò al mio posto”.

Il mistero di Detto Fatto 2017-2018

Insomma, tutto tace sul futuro di Serena Rossi nel programma di “nuova economia domestica” (e non solo). Anche i profili social della trasmissione, Twitter e Facebook, continuano ad ignorare il suo nome, annunciando da giorni che Detto Fatto sta per tornare con Caterina Balivo. Lo scorso 31 agosto, quando l’attrice ha compiuto 32 anni, la redazione non si è neanche degnata di farle gli “auguri social”. Persino Giovanni Ciacci, sempre molto attivo sui social, non si è pronunciato in merito. Si tratta davvero di una guerra fredda (unilaterale)?