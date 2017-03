0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutti ricordano i Fichi d’India, le loro gag e le loro comparsate da attori in film come La Fidanzata di Papà, Natale in India e Le Barzellette: in particolare, tutti conoscono bene la complicata storia di Bruno Arena, la cui moglie ha da poco rilasciato un’intervista in cui, con enorme amore e commozione, parla di come sta il suo adorato marito.

La moglie di Bruno Arena: ecco come sta andando la riabilitazione

Il comico milanese, infatti, è stato colpito quattro anni fa da un’aneurisma cerebrale: da allora il suo duo con Max Cavallari si è preso una pausa, e lui è uscito di scena per sottoporsi a tutte le cure necessarie. Adesso però finalmente si intravede un percorso d’uscita…

L’iniziativa che vedrà il ritorno di Bruno

A parlarne è la moglie da Domenica Live: “Bruno, fisicamente, sta bene. Capisce tutto. Purtroppo, ci sono ancora tante cose da recuperare. Gli manca molto questo mondo.” Una splendida notizia anche in vista di una possibile grande ritorno per i 60 anni di suo marito, che ogni tanto riceve una visita speciale dal suo più grande amico : “È bellissimo vederli insieme -ha commentato la moglie di Bruno Arena, riferendosi naturalmente a Max Cavallari, il secondo Fico d’India- c‘è una sintonia incredibile tra loro. Il 10 aprile ci sarà una serata bellissima: una festa per i 60 anni per tutti. Bruno ci sarà. Devo dire grazie anche a Katia Follesa. Bruno indosserà uno smoking particolare. Grazie a questa serata, acquisteremo un veicolo speciale per Bruno e potrà muoversi più libero”.