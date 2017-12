3k CONDIVISI Condividi Tweet

Il monologo di Giorgio Panariello sul padre che non ha mai conosciuto ha commosso il pubblico di Rai 1. Nel corso della prima puntata di Panariello sotto l’albero, le due serate evento con tanti ospiti e allegria replicate per il secondo anno dal Modigliani Forum di Livorno, l’attore toscano ha smesso per un attimo di far ridere.

Il suo one man show, oltre ad aver fatto il pieno d’ascolti (4.322.000 spettatori pari al 21.4% di share), è diventato un modo per esorcizzare un periodo triste della sua vita.

Franco, il fratello di Giorgio, è infatti scomparso il 26 dicembre. Il suo cane storico il 23. Molte persone, amici fraterni, alle quali voleva bene se ne sono andate in quel periodo. “C’è un messaggio che avrei sempre voluto inviare ma che, purtroppo, non invierò mai perché non ho il suo numero”, ha esordito Panariello nel suo monologo di inattesa intensità.

“Caro babbo. Non so se devo chiamarti così come si dice in Toscana o semplicemente papà, perché io non so neanche di dove sei”, ha proseguito il comico, visibilmente emozionato. “Certo, io e te siamo una bella coppia: io non ti ho conosciuto e tu neanche sei stato avvisato che io fossi nato. Hai fatto l’amore con la mamma più o meno in questo periodo qua, sotto Natale. Fare l’amore. Spero che tu abbia fatto davvero l’amore”.

Il monologo di Giorgio Panariello sul padre

Le sue parole squarciano una ferita mai del tutto rimarginata. “Erano gli anni Sessanta, il miracolo italiano, il boom economico. Potrebbe essere stato proprio mentre ballavate un lento, o mangiavate accanto alla famiglia Agnelli. Io ti ho immaginato in così tanti modi e, invece, non so neanche quanti anni hai. Forse fra i 70 e gli 80. Chissà se sei ancora in forma o hai bisogno di un piccolo aiuto. Se questo fosse davvero un messaggino, ora qui ci vorrebbe una faccina buffa come la mia. Però non so neanche se ti somiglia”.

Immediati gli applausi del pubblico. Lacrime e risate, come ai funerali di Niki Giustini un anno fa. La puntata di Panariello sotto l’albero è disponibile online sul sito ufficiale di RaiPlay.