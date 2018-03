199 CONDIVISI Condividi Tweet

Montalbano si sposta al martedì e produce un effetto domino sui palinsesti televisivi delle maggiori generaliste. I vertici di Rai 1 hanno infatti deciso di modificare la messa in onda delle ultime repliche del commissario interpretato da Luca Zingaretti. A partire dal 6 marzo, le indagini del poliziotto creato da Andrea Camilleri verranno riproposte di martedì per lasciare il lunedì agli speciali post-elezioni di Porta a porta di Bruno Vespa. A farne le spese è ovviamente L’Isola dei Famosi. Il reality honduregno, per evitare lo scontro diretto con il nuovo episodio di Montalbano, La giostra degli scambi, era già passato dal lunedì al martedì sera. Ora, con la controprogrammazione di Rai 1, fa marcia indietro.

La decisione inevitabile di Canale 5 è stata quella di spostare ancora una volta l’Isola e ricollocarla al lunedì sera. Lo aveva già annunciato Alessia Marcuzzi durante la diretta dello scorso 27 febbraio. Il reality, quindi, scappa nuovamente dal commissario di Vigata. Una decisione ponderata, visto e considerato che La giostra degli scambi e Amore, trasmessi il 12 e 19 febbraio, hanno raggiunto gli 11 milioni di spettatori, sfiorando il 44% di share.

Da martedì 6 marzo, Rai 1 trasmetterà sette episodi scelti tra i più amati del passato per sette prime serate. Si riparte con Un covo di vipere e si conclude con Il campo del vasaio. Intanto, incassata la modifica di giornata, l’Isola si allunga di una settimana. Canale 5 ha infatti deciso di prolungare l’agonia del reality e posticiparne di sette giorni la conclusione, prevista inizialmente per il 10 aprile prossimo. La finalissima dovrebbe quindi andare in onda martedì 17 aprile. La media di ascolti del programma rimane più o meno stabile: tra i 4 e i 5 milioni di spettatori, uno share che oscilla tra il 20 e il 24%.

