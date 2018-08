0 CONDIVISI Condividi Tweet

Morgan a X Factor 2018 è una voce che circola da giorni su vari media. Sono in molti a ipotizzare la presenza di Marco Castoldi come quarto giudice del talent show di Sky (al via dal 6 settembre) in seguito alla più che probabile espulsione dell’ex moglie Asia Argento dal programma. Ci ha pensato il diretto interessato a spazzare via ogni dubbio in merito al suo ritorno alla dodicesima edizione della trasmissione.

Morgan a X Factor 2018? La smentita

“Non mi sono proposto a X Factor per subentrare ad Asia nel ruolo del giurato. Non mi sento proprio a mio agio in quel contesto, anzi lo contesto, ‘sto contest!” ha confessato Morgan in un lungo post apparso sul suo profilo Facebook. La rivoluzione che riguarda i giudici di X Factor 2018, scoppiata dopo lo scandalo molestie che ha travolto l’attrice, non tocca quindi il cantautore. Il suo rapporto con il talent è d’amore e odio: “Non mi ha fatto bene l’averlo fatto, non ha fatto bene alla mia persona, ma la musica, che era ed è il vero patrimonio, è rimasta integra, mi sono dovuto impegnare ma l’ho salvata”.

X Factor 2018, giudici incerti: i consigli di Morgan

“A differenza di molti, io ho una personalità esuberante che si è rivelata a volte funzionale per la tv ma che non appartiene alla tv, e neanche la guarda la tv, se proprio vogliamo dirlo” ha aggiunto il cantante. “È per questo che la Rai mi assunse nel lontano 2007 per guidare questa novità televisiva, sul fronte musicale, dandomi non solo la libertà di azione e di scelta ma anche un ruolo di leadership. Ma poi, come per tutte le cose belle, arriva il momento della curva discendente e non vi voglio annoiare ricordandovi i deliri che mi scoppiavano in faccia tipo interviste scandalo, cacciate da Sanremo, e via via, clamore. Aiuto, e la musica?”.

“Ora sono pronto per riallinearmi col mio destino – ha concluso Morgan – e affrontare la mia età della maturità seriamente”. La sua proposta a Sky per la sostituzione dell’ex moglie è semplice: uno tra Red Ronnie (“L’ho sempre pensato un giudice ideale”) e Silvio Berlusconi (“Ma credo proprio che non se lo possano permettere”).