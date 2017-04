96 CONDIVISI Condividi Tweet

L’addio del cantante ad Amici si è trasformato un terreno di battaglia peggio dell’Iliade o della Guerra Dei Mondi con Tom Cruise: dopo l’annuncio ufficiale della De Filippi, il tentativo del coach di smentirla, l’intervento di Elisa e i video dei suoi litigi con la squadra dei bianchi messi in circolo dalla conduttrice, arriva un durissimo video di Morgan contro Amici.

Le pesantissime accuse di Morgan dopo aver lasciato il talent di Maria De Filippi

30 minuti di sfogo duro e puro in cui il tenebroso ex di Asia Argento decide di sedersi davanti alla telecamera e di condividere con tutti gli spettatori (fan o haters) la sua esperienza integrale all’interno dello show Mediaset.

Quello che viene fuori immediatamente nel video di Morgan è che il meccanismo che lui descrive (così come la sua attitudine) è molto diverso da quello di X-Factor, che in un certo senso non lo ha mai portato ad uno sfogo così grande. Qui invece sembra proprio che voglia far ‘saltare la copertura’ di un certo sistema che non gli è andato giù. Alla fine dell’articolo troverete la clip vera e propria, a seguire invece un estratto:

“Questi cattivoni pensano solo agli spot pubblicitari e ad arricchirsi, non pensano ai talenti. Quando i ragazzi sono là dentro, fanno come gli schiavi nei galeoni. Vivono in delle case senza libri, senza un pianoforte, senza strumenti didattici, senza didatti! Non c’è nulla.”

Guarda il video di Morgan contro Amici e il sistema dietro lo show

Poi ancora: L’obiettivo dei ‘cattivoni’ è plagiare, tenere sotto controllo tutto. Mandateci gli assistenti sociali. Lì è un lager, una specie di film horror in cui non sono rispettate le fondamentali regole dello stare civile. Lì c’è schiavitù, manipolazioni di minori. Come li chiamiamo? Gli zombie talent. Sin dalla prima puntata ho percepito questo clima stranissimo. Ho percepito un’insolente aggressività nei miei confronti, contraddistinta da pregiudizi. Era una battuta di un copione, non uno scaturire di un accadimento.”