In una lettera aperta inviata a Dagospia, Morgan attacca la Rai e Fabio Fazio. Dopo la polemica con Mediaset, ora il cantante si scaglia contro la tv di stato. Il motivo? Lo stipendio di Fabio Fazio e l’annuncio dei palinsesti Rai 2017-2018.

“La Rai dà 12 milioni a Fazio e senza nemmeno darmi uno straccio di motivazione rifiuta tassativamente i progetti che ormai da due anni io presento”, ha scritto. “Io propongo per iscritto dei seri progetti tutti finalizzati a realizzare una anche piccola trasmissione che faccia della musica un servizio pubblico. La Rai si ostina a trattarmi con menefreghismo assoluto. Mi chiude le porte in faccia, non mi considera neanche per uno spazio minimo a costi 0”.

“Intanto grandi somme destinate ai balletti dell’inglese Mika, a realizzare dieci puntate in prima serata dove si parla di musica e si suona, dirette da Giletti (!!!!)”, ha aggiunto. “Milioni di euro a Fazio, anch’egli uomo senza alcuna specificità o eccellenza in qualsivoglia settore dello spettacolo o della cultura. Ma a me (quando incontro delle persone per strada una su tre mi chiede perché non faccio un programma di musica) manco una risposta via sms, troppo impegnati a costruire i loro palinsesti”.

“Fazio prende 12 milioni dai soldi pubblici ed è una cosa immotivata, illogica, ingiusta, diseducativa ed al limite della decenza”, ha affondato. “Forse anche perseguibile legalmente dato che i cittadini hanno diritto di associarsi e chiedere il rispetto delle norme democratiche e costituzionali sull’impiego dei loro sudati soldi”.

In conclusione Morgan ha lanciato un appello ai suoi colleghi. “Se avete i coglioni come uomini e avete una coscienza civile, non andate ospiti da Fazio. Solo in questo modo aiuterete il popolo che sosterrà l’inadeguatezza di una somma così enorme, perché svuoterete dello strapotere colui che lo detiene e non certo per via di quello che è (dato che non è nulla in nessun campo) ma per via di tutti gli ospiti e i grandi artisti che ha intervistato”. La mail completa è su Dagospia.