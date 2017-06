24 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la clamorosa polemica di Morgan che lascia Amici dopo poche puntate, arriva una nuova ondata di dichiarazioni al vetriolo, stavolta di Morgan contro Emma e Gianni Morandi. Cos’avrà avuto da recriminare l’ex di Asia Argento al cantautore italiano più amato da adulti e giovani d’oggi?

Morgan contro Emma e Gianni Morandi: “Una volta l’ho chiamato ‘str**zo’ “

La nuova opinione lapidaria dell’autore di ‘Altrove’ è comparsa all’interno di un’intervista rilasciata a Il Giornale, dove racconta di una sua vecchia esperienza a Sanremo: «Quando (Morandi, n.d.r.) era al timone di Sanremo assieme a Gianmarco Mazzi, mi candidai con un pezzo veramente bello; un lavoro sulla Sonata in si minore di Liszt. Glielo feci ascoltare e mi riempirono di complimenti, dopo qualche giorno, però, mi mandarono un messaggio in cui dicevano di aver preso altre decisioni. Gli risposi: str*nzi».

Quando poi, a distanza di tempo, si è ritrovato di nuov con il Gianni nazionale, ecco cos’è successo: «Dopo un paio d’anni incontrai Morandi che mi chiese se lo consideravo ancora in quel modo poco onorevole. Risposi: certo».

La presa di posizione di Morgan contro Emma e Gianni Morandi si inserisce in un discorso più ampio sulla musica, sul mercato discografico e – naturalmente – sui talent: «Oggi il talent show s’è un po’ mangiato tutto. I ragazzi nascono in cattività; vengono al mondo e pensano che il talent show sia sempre esistito e che la musica è quella cosa là, come il tg è le notizie e lo sport è lo sport. Ma quella non è la musica. Quello è business, soldi. Punto».

Le dichiarazioni di Morgan sulla musica e il giudizio definitivo su Amici

E a proposito di business, ecco cosa viene fuori sulla cantante salentina: “Secondo lei Ramazzotti pensa a fare il disco o andare in classifica? Esistono dischi di Emma Marrone che non siano fatti con lo stesso obiettivo?” Una domanda retorica che Morgan rivolge al giornalista in segno di provocazione.

Sulla questione Amici un’ultima chiosa finale: « La parola giusta per descrivere la mia disavventura? Mobbing. Più che suonare Bach, parlare di Endrigo, cantare George Michael, cosa potevo fare?»