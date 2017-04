611 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci eravamo tanto amati, recitava il famoso film di Ettore Scola con Vittorio Gassman: non è decisamente quello che succede nel talent più famoso di Mediaset, dato che, dopo l’ennesima sfuriata (stavolta contro Elisa) è arrivato il comunicato ufficiale che Morgan lascia Amici!

La De Filippi si assume le colpe e svela la ragione di questa crisi tra il coach e il programma

Dopo esser stata sconfitta da ‘Ballando Con Le Stelle’ nella gara di ascolti di sabato 8 aprile, Maria De Filippi si è ritrovata con un’altra bella gatta da pelare. Una ‘mina vagante’, come direbbe Ozpetek. Il cantautore, infatti, si è ritrovato per la prima volta nel sistema ‘Amici’ nel ruolo di coach per volere di Queen Mary: se in parte l’esperienza ad X-Factor avrebbe dovuto aiutarlo ad acclimatarsi, tra lui e i concorrenti (ma soprattutto tra lui e il pubblico del talent Mediaset, a suo dire) non si è stabilito un buon rapporto.

Più volte dall’inizio del programma il cantante di ‘Altrove’ ha sbraitato contro gli spettatori in studio, e anche con il suo team non è mai apparso entusiasta delle sue linee guda. Adesso, dopo l’ennesimo litigio, Morgan lascia Amici definitivamente, e tocca alla De Filippi annunciarlo e, in un certo senso, prendersene la colpa:

“Considero Morgan un artista a tutti gli effetti, un uomo pieno di cultura, pieno di ironia e di doppifondi (perché contengono tutto e il suo contrario), di conoscenza e di esperienza. È un musicista e sa tanto di musica, doti eccezionali per ricoprire, credevo, il ruolo di Coach capitanando una delle due squadre che si fronteggiano durante la fase serale di Amici. E ho sbagliato. Non nel riconoscergli queste prerogative perchè le ha, ma perchè ho creduto che potessero bastare, non valutando che avrebbe anche dovuto ricoprire un altro aspetto purtroppo altrettanto necessario: corrispondere alle esigenze dei ragazzi. Creare quel legame che porti i ragazzi in gara, a credere nel loro coach; far sì che i ragazzi gli riconoscano le capacità di guida e di crescita come è giusto che sia in ogni rapporto costruttivo e mai impositivo“.

Ma perchè Morgan lascia Amici? L’ultima parola va alla conduttrice:

Proseguendo con la nota ufficiale diffusa da Mediaset, la presentatrice ha identificato come motivo di ‘crisi’ tra il coach e lo show il cattivo rapporto che c’era con la sua stessa squadra, dato che “tre di loro – spiega – hanno chiesto a noi una soluzione immediata, disposti, uno di loro con certezza, anche a lasciare il programma pur di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach. Si sono sentiti non compresi, mai esaltati non nelle loro doti perché non sanno nemmeno se le hanno, ma nello spirito di entusiasmo inteso come tensione positiva, e di fiducia con cui si vorrebbe e dovrebbe affrontare il palco del serale e la gara“.