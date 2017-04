0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo X Factor pensavamo che il tenebroso ex di Asia Argento voleva allontanarsi un po’ dal piccolo schermo per ritornare alla sua musica, invece è spuntato tra i giudici di Amici: ma Morgan lavora in TV per pagare i debiti, lo sapevate?

‘Sono uno trasparente, nel bene e nel male’, dice Morgan, e confessa perché è a corto di soldi

Il cantautore – apparso anche nei panni di un vampiro nel film Transylvania (2006) di Tony Gatlif – durante la conferenza stampa del talent di Mediaset si è lasciato andare ad un’amara confessione che ha stupito tutti.

“Perché faccio televisione? – ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti – Perché Amici parla di musica e poi perché ho bisogno di denaro per estinguere i miei debiti che ho accumulato a causa dei miei commercialisti che, per quindici anni, non hanno mai pagato le tasse.”

Già ai tempi di X-Factor ci fu una strana diatriba con Sky, che il giudice accusava di non aver pagato il compenso, ma che invece dichiarò con una nota pubblica che Equitalia Nord aveva pignorato i soldi per un credito di oltre 300.000 euro che l’artista aveva contratto. Se allora il commento alla vicenda fu semplicemente ‘mi stanno facendo mobbing’, ora è venuto fuori in modo chiaro e diretto che Morgan lavora in TV per pagare i debiti con il fisco.

Non è la prima volta che il cantante si mostra al pubblico all’apice della sua schiettezza e trasparenza, come quando ha parlato della sua tossicodipendenza: “Da quel momento non sono più credibile, non ho più fatto un disco e mi hanno tolto le mie figlie. La mia vita si divide in due, prima e dopo quell’intervista. Ora devo gridare per farmi ascoltare.”

Morgan lavora in tv per pagare i debiti: l’ultima confessione dell’esuberante e tenebroso coach di Amici

In ultimo, però, non va dimenticato anche il caratterino e la forte personalità che lo contraddistingue: di recente, nei panni del coach di Amici, sembra aver iniziato una vera e proprio guerra contro il pubblico in studio. Ecco uno sfogo riguardo il caos che si genera durante le prove e durante i giudizi: “Il problema di base lo dimostra veramente questo pubblico. Sono lì che gridano come dei bimbiminchia e le loro voci non si sentono davvero come si sentono in studio. Perché se foste lì capireste che c’è questa cosa tipo Colosseo, Allora io non è che non rispetto il pubblico, anzi, io chiedo al pubblico di concentrarsi un pochino così capiscono anche loro quello che stiamo facendo, invece di stare lì a fare cagnara. Mi sono cadute proprio le braccia e lì capisci che non mi interessa di essere in televisione, non me ne frega proprio niente. Sono uno trasparente, nel bene e nel male.”