Morgan su De Filippi e Fazio non ha parole tenere. Come su tutto ciò che ritiene non abbia qualità. Marco Castoldi d’altronde non è uno che le manda a dire. È un artista che ha dedicato la vita alla musica, e l’ha condivisa con generosità attraverso lo spettacolo.

Intervistato dal Messaggero, il musicista, scrittore e maître à penser milanese non ha risparmiato frecciate a due pezzi da novanta del piccolo schermo.

La lite con Maria De Filippi durante la sua avventura ad Amici è diventata quasi un motivo di vanto. “Ho guadagnato la stima di un sacco di brava gente e di intellettuali”, ha spiegato. “I moloch mi vogliono, così non creo concorrenza, poi mi danno fuoco. Mengoni, Noemi, Michele Bravi sono tutti stati miei allievi, hanno avuto più successo di me, ma quel successo è frutto del mio lavoro. Ma io vado avanti”.

Sulla Rai e Fabio Fazio si era già reso protagonista di un attacco senza precedenti. Ora sul conduttore di Che tempo che fa rincara la dose. “Fa parte della categoria delle piccole prime donne”, ha tuonato. “Se avesse le palle mi farebbe un’intervista chiedendomi perché ce l’ho con lui”.

Morgan su De Filippi e Fazio (e la tv di oggi)

Sulla televisione di oggi, Morgan ha le idee molto chiare: “Vorrei fare tv dove non debba litigare più con nessuno. D’ora in poi andrò solo in studi televisivi dove mi tengono sedato”. L’unico che salva dalla desolazione del piccolo schermo è Renzo Arbore: “È un genio, il numero uno in assoluto della tv. È una persona intelligente, uno splendido ottantenne che non sente il passare del tempo. L’intelligenza è molto meglio dei farmaci”.

Il suo futuro? Ovviamente la (buona) musica: “Oggi ci siamo abituati ad ascoltare suoni disorganizzati. Ecco perché la gente si rifugia nel monosillabo e non sa più comprendere la complessità. Siamo circondati da ignoranti che vanno avanti a colpi di do, la, sol per entrare in classifica. C’è bisogno che aprano qualche libro. Sono stanco di quelli che fanno musica meccanica con canzoni tutte uguali. È musica da rincoglioniti. Sono piccolo borghesi che dovrebbero lavorare in banca”.