Morgan torna ad Amici? Questa la voce messa in circolo da quello che possiamo definire la versione italiana di “Gossip Girl”, il personaggio dell’omonima la serie TV americana: Alberto Dandolo. Dopo il clamoroso addio del cantante e l’acceso dibattito che ne è conseguito, sul settimanale Oggi si legge infatti che “Maria potrebbe riaccoglierlo presto in un ruolo diverso“.

Ecco chi ha detto che Morgan torna ad Amici

“In fondo Maria e Morgan sono due persone buone nel loro essere ciniche, perché entrambe intelligenti – continua Dandolo – Però Mediaset è stata inflessibile e ha querelato Morgan per diffamazione. Un celato avvertimento a Maria come a dire: “Non devi perdonarlo! Non cambiare idea, non devi tornare sui tuoi passi! Ma la padrona di Amici non è donna di diktat e siamo certi ci riserverà ancora tante sorprese”.

La risposta del cantante di fronte all’idea di tornare nella scuderia di Queen Mary

Di fronte all’insinuazione di Morgan che torna ad Amici, il cantautore ha voluto immediatamente dire la sua dal suo profilo Twitter: “Smentisco quello che i giornali stanno riportando. Non torno ad Amici. Loro non devono perdonarmi ma casomai chiedermi scusa.” In compenso, lancia un’altra notizia, che potremo definire un vero e proprio contrattacco: sabato sarà ospite di Ballando Con Le Stelle, il talent che nella scorsa edizione lo ha visto come concorrente e che, soprattutto, è l’acerrimo rivale di Amici nella lotta agli ascolti del sabato. Ci prepariamo a qualche altra frecciatina sulla questione?