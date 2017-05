4.8k CONDIVISI Condividi Tweet

Tv italiana in lutto: è morta Anna Maria Gambineri, uno dei volti più amati della televisione italiana. L’annunciatrice, “signorina buonasera” dal 1958 al 1994, è scomparsa all’età di 81 anni. Era malata da tempo. Proprio per motivi di salute aveva lasciato la Rai a metà anni Novanta. I funerali sono previsti sabato 3 giugno alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

Nata a Roma il 22 marzo del 1936, la “nuvola bionda” – così era soprannominata per la sua chioma – è stata tra le annunciatrici più longeve in video. Preceduta soltanto da Nicoletta Orsomando e Rosanna Vaudetti, Gambineri aveva conquistato gli spettatori con il suo sorriso. Nel corso degli anni, ha condotto anche diverse trasmissioni. Da Canzonissima con Nino Manfredi (1960) a Parliamo tanto di loro con Luciano Rispoli (1974), passando per Un’ora per voi con Corrado (1968) e Cinque ore con noi con Paolo Valenti (1976).

Addio nuvola bionda: è morta Anna Maria Gambineri

Specializzata in serate speciali dedicate all’assegnazione di premi e galà musicali, fece scalpore nel 1994 quando, a carriera ormai conclusa, la madre ne denunciò la scomparsa da casa. Dopo quattro giorni di ricerche, Anna Maria venne ritrovata all’ospedale San Giacomo dove era stata ricoverata in seguito a una crisi di nervi. Non era stata riconosciuta ed era priva di documenti. Un esaurimento nervoso che fece clamore e rivelò anni di inquietudini, iniziate nel 1977 quando suo marito, in seguito alla separazione, le portò via il figlio.

“Quando mi sono separata, mio marito se l’è portato via, all’estero”, aveva raccontato. “Si sono messe di mezzo anche persone della mia famiglia che non perdonerò mai. Non l’ho potuto vedere né sentire per otto anni. Sono caduta in depressione, ho sofferto come una bestia. E ho speso la liquidazione per avere informazioni su dove fosse. Giacomo è l’unico grande amore della mia vita”. “Signori e signore ecco Anna Maria Gambineri, 35 anni alla Rai, tre papere e 2000 sorrisi”, aveva detto recentemente a Libero. Dopo Daniele Piombi, se ne va un altro pezzo della tv italiana.