All’età di 46 anni è morta Dolores O’Riordan, la voce degli irlandesi Cranberries. A darne l’annuncio è stato il suo agente. La cantante è morta “improvvisamente” a Londra, ha dichiarato il manager all’Associated Press, senza tuttavia specificare come sia accaduto. I primi rumors indicano un tumore come causa del decesso.

O’Riordan si trovava nella capitale britannica per una sessione di registrazione con l’intera band, riunitasi nel 2009 dopo una pausa durata sei anni. Appresa la notizia, la famiglia si è detta “distrutta” dal dolore e ha fatto sapere di aver bisogno di “privacy in questo momento tanto difficile”.

Nell’estate del 2017 i Cranberries avevano annullato il loro tour europeo proprio a causa dei problemi di salute della vocalist. Sul sito del gruppo era stato riferito che i medici avevano ordinato a Dolores di “non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo per un problema alla schiena”.

O’Riordan soffriva da tempo anche di sindrome bipolare. Nel 2014 era stata arrestata dalla polizia dell’aeroporto di Shannon in Irlanda dopo aver aggredito una hostess sul volo che da New York la stava riportando a casa. Fu proprio la sua condizione medica a farle evitare il carcere: il giudice del caso la condannò a donare 6 mila euro in beneficenza ad enti che si occupano dei carcerati.

Nata nel 1971 a Limerick, nel sud ovest dell’Irlanda, O’Riordan diventò cantante dei Cranberries nel 1990. Insieme alla band pubblicò sette dischi, l’ultimo dei quali uscito nel 2017, Something Else. Negli anni Novanta, i Cranberries diventarono famosissimi soprattutto grazie all’album No Need to Argue del 1994.

Il singolo Zombie ha venduto circa 17 milioni di copie nel mondo. Il video, diretto da Samuel Bayer, divenne un classico in rotazione su MTV. Da solista, O’Riordan aveva anche pubblicato due lavori, Are You Listeinng? nel 2007 e No Baggage nel 2009.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 gennaio 2018