0 CONDIVISI Condividi Tweet

Addio a Barbara Blakeley: all’età di 90 anni è morta la quarta moglie di Frank Sinatra. La donna si è spenta per cause naturali nella sua villa di Rancho Mirage, in California, circondata dall’affetto di familiari e amici.

Modella e showgirl, Barbara era stata sposata con “The Voice” fino alla morte del cantante nel 1998. Per entrambi è stato il matrimonio più longevo: ben 22 anni.

Blakeley era già stata sposata, prima con Robert Oliver, poi con Zeppo Marx (il più giovane dei cinque fratelli Marx) dal 1959 al 1973. Frank Sinatra era invece reduce dalle nozze con Nancy Barbato, Ava Gardner e Mia Farrow. Nata a Bosworth, nel Missouri, Barbara divenne la signora Sinatra l’11 luglio 1976. Dopo la morte del marito, ne aveva raccontato il lato affettuoso e privato nel libro Lady Blue Eyes: My Life with Frank.

“Ogni volta che entrava in un ristorante, tirava fuori un mucchio di soldi, circa mille dollari, e diceva: ‘Mi raccomando, abbiate cura di tutti i garzoni e i lavapiatti. Non i camerieri, i loro aiuti… e tutti quelli che sono in cucina’”, aveva scritto.

Morta la quarta moglie di Frank Sinatra, Barbara

Mrs. Sinatra, inoltre, aveva sempre combattuto in prima linea contro il fenomeno delle molestie sui minori. Aveva fondato il Barbara Sinatra Children’s Center, un centro non-profit con il quale aiutava i bambini vittime di abusi fisici, sessuali e psicologici. Con il suo lavoro ha prestato soccorso ad oltre 20mila minori. Un’idea nata negli anni Ottanta durante una partita a tennis con l’amica Barbara Kaplan, psicologa infantile.

“Era tutta la sua vita, soprattutto dopo la scomparsa di Frank”, ha spiegato al magazine People il direttore del centro, John Thoresen. “Non è solo perché c’è il suo nome sulla porta. Era la sua passione. Le venivano le lacrime agli occhi quando le dicevo che un bambino era migliorato. Mi ripeteva una domanda: ‘Cosa farai quando io non ci sarò più?’. Io le rispondevo: ‘Lo sai: continuerò a far crescere questa creatura. Continueremo ad aiutare bambini’. Era tutto quello che voleva”.