Nancy Brilli, Mara Venier, Romina Power, Virna Lisi: il mondo del cinema, insieme a quello dello spettacolo e – naturalmente – della moda, è caduto in profondo lutto alla notizia che è morta Laura Biagiotti.

Addio alla diva del Made in Italy

Una vera e propria icona che ha saputo esportare il Made in Italy in tutto il mondo: pochi giorni fa aveva avuto un malore associato ad un arresto cardiaco ed era stata ricoverata d’urgenza. Le condizioni erano critiche, perché – nonostante le manovre rianimatorie effettuate dagli operatori del Pronto Soccorso avessero fatto riprendere a battere il cuore, gli accertamenti hanno attestato un danno cerebrale di tipo anossico, costringendola nel reparto di Terapia Intensiva.

La notte tra giovedì e venerdì, alle 2.47, è morta Laura Biagiotti a 73 anni. Le sue creazioni hanno fatto storia, basti pensare che il New York Times l’ha definita: “La regina del cachemire“, individuando dell’utilizzo della preziosa lana il suo marchio di fabbrica.

Morta Laura Biagiotti: una storia da film

Storica la sua sfilata a Pechino negli anni ’80, un evento pioniere che aprì la strada alle stiliste italiane in Cina. La sua storia potrebbe essere raccontata in un film come ‘Coco Chanel’ o una serie tv come quella su Luisa Spagnoli: la Biagiotti ha rappresentato, infatti, uno degli aspetti più di successo dell’imprenditoria italiana. La sua azienda di famiglia – che ha portato avanti con la figlia Lavinia – è diventata un marchio prestigioso grazie ad uno dei suoi primi lavori importanti: le divise delle hostess dell’Alitalia.

Tra i primi a presentarsi in ospedale Roy De Vita e Nancy Brilli, per la quale la stilista aveva disegnato moltissimi abiti di scena, come quello del film ‘A Natale mi sposo’ (2010).