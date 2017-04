22 CONDIVISI Condividi Tweet

Solo da pochi giorni aveva annunciato un felice happy ending quasi da film Disney (qui la notizia del suo futuro matrionio con Imma), e ora un tremendo lutto l’ha colpita: è morta la madre di Eva Grimaldi, a dare il triste annuncio è stata la stessa ex-naufraga.

Morta la madre di Eva Grimaldi: il tristissimo messaggio d’addio dell’attrice

“Mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni, a piangere quando era necessario, a correre quando ne avevo la forza – ha scritto l’attrice il 21 aprile, giorno in cui è stata diffusa la terribile notizia. Aveva 92 anni, e per lei era sempre stata un punto di riferimento in tutto: “Ho sempre considerato mia Mamma il mio Eroe preferito, quello che si legge nei libri o nei copioni. L’ho sempre ammirata per la sua capacità di essere Donna, Madre, Amica e Compagna. E, nonostante ogni difficoltà, non mi ha mai negato la cosa più importante: l’Amore.”

Gli ultimi commoventi momenti tra le due donne prima della morte della madre di Eva: “Mi ha aspettato per intraprendere il suo viaggio”

Durante l’Isola, infatti, la naufraga ha ammesso di aver svelato il suo amore per Imma in famiglia, ricevendo anche una lettera piena di incoraggiamento e affetto da parte della mamma. Fortunatamente il reality si è concluso in tempo, in questo modo è riuscita a starle accanto per l’ultima volta: “Mi ha aspettata: ha aspettato che tornassi dal viaggio per intraprenderne uno Lei. Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l’ultima volta, e poi, con delicatezza, è partita.

Mamma, grazie di cuore.

Mamma, buon viaggio.

Tua Figlia,

Milva“