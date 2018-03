1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un triste lutto ha sconvolto la grande e storica famiglia di Forum, il programma giuridico (non istituzionale) di Mediaset: è morta Maretta Scoca, uno dei giudici più amati delle ultime edizioni. I colleghi di rete e gli amici si stringono intorno al dolore della sua famiglia.

È morta Maretta Scoca: l’inaspettato lutto del giudice di Forum

La notizia è stato un vero e proprio shock: la rassicurante e professionale Scoca, volto storico dello show – presente sia nelle puntate trasmesse su Canale 5 che in quelle di Rete 4 – è scomparsa all’età di 79 anni nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2018, come la presentatrice Barbara Palombelli ha dovuto dolorosamente apprendere.

La sua carriera televisiva a Forum è cominciata nel 2007, con Rita Dalla Chiesa per poi proseguire con l’ex potenziale conduttrice del Grande Fratello Nip. Suo padre era il politico Salvatore Soca, suo marito Giorgio Assuma: la compianta morta Maretta Scoca era madre orgogliosa ed entusiasta di due figlie e nonna di un nipotino.

Avvocato civilista, il giudice di Forum si è laureata con il massimo dei voti e poi specializzata nella tutela dei nuclei familiari: per lei “il sapere e conoscere” erano fondamento di vita, filosofia da seguire e con cui arricchirsi sempre. Il cast del programma la ricorda così sui social:

Il commosso saluto del cast di Forum: “Ci mancherai, Maretta!

“Il tribunale di Forum perde oggi uno dei volti più amati dal pubblico: il giudice Maretta Scoca. Avvocato preparato e donna di spessore, dal 2007 ha diretto le nostre cause con la classe e l’eleganza che l’hanno sempre distinta. Ironica, sorridente, divertita e grande appassionata del diritto, amava mettersi in gioco per trovare la soluzione più umana ai casi che le venivano sottoposti. Davvero possiamo dire che oggi ci manca tutto di lei: le sue risate, il campanello che amava usare per calmare gli animi dei contendenti e le martellate decise con le quali dichiarava che l’udienza era tolta. Ciao Maretta, ti vogliamo bene e ti ringraziamo per avere avuto la fortuna di averti conosciuta.”

Le cause del decesso non sono ancora state diffuse.