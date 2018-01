4.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Qualche mese fa aveva confidato agli amici che “avrebbe festeggiato il suo ultimo Natale”, poi è arrivato il tristissimo annuncio ad opera di Dagospia: è morta Marina Ripa di Meana.

Celebre personaggio televisivo, stilista e scrittrice italiana, aveva 76 anni e dal 2002 lottava contro un feroce cancro. Nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio, purtroppo, ha perso la sua guerra, lasciando i suoi cari per sempre.

A quanto riporta il Messaggero, quando è morta Maria Ripa di Meana i suoi familiari erano al suo fianco, e hanno potuto salutarla e stringerla in un ultimo abbraccio nella sua abitazione di Roma. Per espressione del suo stesso volere, non si terranno cerimonie funebri.

Era stata moglie di Alessandro Lante della Rovere, poi di Carlo Ripa di Meana: amava gli animali, aveva partecipato a molte lotte per i diritti di specie in via d’estinzione. Per motivi di salute la sua presenza sul piccolo schermo era stata sempre più occasionale- la ricordate ne I Cesaroni, nel ruolo di sé stessa?), mentre nel 2015 aveva deciso di esordire, stavolta come attrice di teatro, nello spettacolo ‘Il Congresso degli Arguti’.