All’età di 85 anni è morta Sirio, l’astrologa dei vip e della tv. Angela Gueli Alletti, questo il suo vero nome, si è spenta all’ospedale di Niguarda, a Milano. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risaliva al 2015. Da allora si era ritirata a causa di un tumore al fegato con cui lottava da tempo.

Presenza fissa in molti salotti televisivi, Sirio era diventata famosa, oltre che per le sue previsioni, per i lunghi capelli, i gioielli e gli abiti originali ed eccentrici che indossava davanti alle telecamere. Il suo nome d’arte l’aveva mutuato dalla stella nella costellazione del Cane Maggiore, la più luminosa del cielo.

Figlia di un ufficiale della Guardia di Finanza, Alletti ha redatto per 30 anni l’oroscopo sul mensile Astra. Dal 1991 al 2008 curò per il settimanale Oggi gli inserti speciali di Capodanno e la rubrica settimanale dell’oroscopo. Ma fu grazie alle ospitate nelle trasmissioni di Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti che divenne un personaggio molto seguito ed amato dal pubblico. Grand Hotel Chiambretti, su Canale 5, è stata la sua ultima presenza tv significativa.

È morta Sirio, “astrologa, non maga”

Nonostante il cancro, Sirio non aveva rinunciato al suo stile neanche negli ultimi giorni di vita. Scomparsa pochi giorno dopo Bibi Ballandi, l’astrologa aveva trucco, abiti e capelli sempre in ordine e si allenava con un personal trainer per tenersi in forma. Ha lasciato in eredità i suoi famosi abiti di scena ad una sartoria milanese, perché “almeno quelli devono continuare a vivere”.

Negli ultimi anni lontana dalla tv, Sirio ha continuato a stilare oroscopi per tutti i segni zodiacali: quello per il 2018 è disponibile sul suo sito Sirio Astrologia. I più affezionati alle sue previsioni ricordano gli strali che le lanciava Margherita Hack e la storica litigata con Solange al Maurizio Costanzo Show.