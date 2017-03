1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il sito ufficiale di Miss Italia ha dato l’annuncio: è morta Veronica Sogni, modella ed ex reginetta del concorso di bellezza che da cinque anni lottava contro un tumore al seno. Originaria di Milano, aveva appena 29 anni e aveva preso parte al contest di Mirigliani nel 2009, conquistando la fascia di Miss Sasch Modella Domani. Nonostante il cancro, non si era mai lasciata sopraffare dal male e attraverso i social raccontava con ironia e orgoglio la sua quotidianità.

“Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo”, si legge nella nota pubblicata dal sito di Miss Italia. Diplomata al liceo scientifico, lavorava come modella, ma era brava anche nel canto (nel 2015 aveva partecipato a X Factor), nel ballo e nella recitazione. Aveva preso parte anche al programma di Rai1 I soliti ignoti, dove era uno dei personaggi da individuare.

Morta Veronica Sogni: l’ex miss aveva appena 29 anni

Le sue fragilità le aveva messe a nudo in un’intervista concessa a i-D Italy. “Queste malattie finché non ti ci trovi dentro non sai come le affronterai”, aveva raccontato. “Io ho sempre avuto il terrore del cancro. Quando mi hanno detto che avevo un tumore al seno, ho visto bianco. In 30 secondi mi sono sentita dire miliardi di cose, di cure e sono andata nel panico”.

Un post condiviso da Veronica Sogni (@vero_sogni) in data: 16 Nov 2015 alle ore 04:34 PST

“Io voglio stare in piedi con le mie forze, perché se i miei riferimenti e i miei affetti un giorno venissero a mancare allora io potrei crollare. Io per me ci sarò sempre”, aveva aggiunto. Di Miss Italia ricordava soprattutto la sensazione di essere diversa da tutte le altre, per via dei suoi capelli corti neri e di un tatuaggio con una rondine sul fianco destro. Non si sentiva a suo agio tra tutte quelle ragazze così giovani spinte dai genitori, eppure proprio partendo da lì aveva trovato una sua dimensione.

Un modello di vita e di lotta

“In Italia non si nomina mai il cancro, se ne parla come un ‘brutto male’ e le persone tendono a nascondersi. Il tumore è un tabù. Le terapie ti portano a sentirti umiliato”, aveva spiegato con coraggio. “Io non mi sono mai vergognata, anzi mi sono piaciuta: in passato avevo provato tutti i tagli e i colori possibili e questa era una novità”, aveva detto scherzando sui capelli rasati dopo chemio e menopausa farmacologica. “Rasarmi tutta la testa e le sopracciglia mi ha dato psicologicamente forza. Sembro una guerriera masai! Una sorta di Skin caucasica!”. Per ragazze della sua età e non solo, un vero modello.