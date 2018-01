59 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 88 anni è morto Albino Longhi, storico direttore del Tg1. Dal 1969 in Rai, aveva diretto la testata della rete ammiraglia per tre volte, dal 1982 al 1987, poi per un breve periodo nel 1993 e infine nell’ottobre del 2000 chiamato dopo le dimissioni di Gad Lerner.

Un bagaglio d’esperienze tra Trieste, Palermo e Verona (come direttore dell’Arena), a lui la tv di Stato si è sempre rivolta nei momenti di maggior difficoltà, per salvare il telegiornale della rete ammiraglia dalla burrasca.

Aveva “l’ostinazione del contadino mantovano, era un cattolico sociale, profondamente legato alla Rai di cui si sentiva un patriarca”, ha detto Marco Frittella nel servizio di commiato a lui dedicato dal Tg1. Una persona “di straordinario equilibrio e di grande cultura”, l’ha definito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La sua direzione del Tg1 è stata esemplare. Alta e responsabile professionalità e indipendenza nell’esercizio dell’informazione hanno sempre contrassegnato il suo impegno nel servizio pubblico televisivo e nella direzione di un importante quotidiano. Alla sua scuola esigente si sono formate generazioni di giornalisti televisivi. Lo ricordo con amicizia e rimpianto”.

È morto “un professionista straordinario con una umanità, lucidità e senso della notizia fuori dal comune”, hanno scritto la presidentessa Rai Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo. “Longhi è stato un pezzo importante della storia Rai e per questo ci stringiamo alla famiglia in un momento di dolore”.

“Albino Longhi nel corso della sua lunga carriera giornalistica, che l’ha portato più volte a dirigere il Tg1, ha lasciato un segno e accompagnato il cammino di tanti colleghi che hanno avuto l’occasione di poter lavorare al suo fianco. La sua scomparsa riempie di dolore ma in questo momento ciò che vogliamo ricordare è la grande lezione di giornalismo che ci ha lasciato, la libertà che ha sempre professato ed esercitato, e quella umanità e quel tatto che gli hanno sempre consentito di gestire al meglio situazioni complicate”.