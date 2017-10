1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un altro lutto che colpisce il piccolo schermo italiano e il mondo dell’intrattenimento televisivo: la notizia che è morto Aldo Biscardi ha, infatti, scardinato l’ennesimo tassello da quello che era il ritratto della ‘vecchia guardia’ di presentatori del nostro paese. Il celebre volto del Processo del lunedì avrebbe compiuto 87 anni tra poco più di un mese.

Morto Aldo Biscardi: ecco quando si terranno i funerali

Ricoverato da qualche settimana presso la struttura ospedaliere ‘Policlinico Gemelli’ di Roma, il triste annuncio della sua scomparsa è stata data dai suoi familiari, che hanno trascorso i suoi ultimi momenti al suo fianco.

I suoi funerali – questo l’annuncio ufficiale diramato dalla famiglia – si terranno lunedì 9 ottobre alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Pio X, in Piazza Della Balduina. Inutile dire che, dal momento in cui si è saputo che è morto Aldo Biscardi, i social si sono letteralmente riempiti di messaggi di cordoglio, solidarietà alla famiglia e di nostalgia per i momenti professionali trascorsi insieme.

Il celebre giornalista e presentatore sportivo, infatti, è stato responsabile di un vero e proprio record – ufficializzato dal Guinness dei Primati – che riguarda la longevità del suo Processo del Lunedì, diventato poi Processo di Biscardi: ben 33 edizioni consecutive e, come commenta il giornalista Enrico Varriale: “Un genere televisivo e una trasmissione che ha più imitazioni della Settimana Enigmistica“.

Addio al volto de Il Processo di Biscardi: l’addio social di Simona Ventura

Tra i divi dello spettacolo italiano che hanno lavorato con lui troviamo anche Simona Ventura (che di recente è apparsa adombrata sui social i seguito ricoverato il figlio).

Ecco la sua dedica: “Te ne potevi andare solo ora, dopo che hai visto che la moviola in campo (VAR), l’obbiettivo della tua vita, ha preso forma. Ti voglio e ti vorrò sempre bene Aldo. Il calcio ti deve tantissimo.”

Il ricordo di suo nipote, l’avvocato Giuseppe Biscardi, infine, racconta qualcosa anche dell’Aldo dell’ultimo periodo: ” Ero andato a trovarlo recentemente, non stava molto bene, sono contento di averlo rivisto. Sono molto addolorato, al di là del rapporto di parentela che ci legava“.