0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Alessandro Cerciello, giovane e famoso visagista, truccatore di tante star del cinema e della televisione. Nel tardo pomeriggio del 6 marzo è stato stroncato da un infarto nella sua casa di Casalnuovo. I soccorsi, giunti immediatamente sul posto, si sono rivelati inutili. Alessandro, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, aveva appena 38 anni.

Uno dei make-up artist più quotati del momento, Cerciello aveva lavorato nel mondo della moda con Chanel, Calvin Klein, Dior e Dolce & Gabbana (era suo il trucco per Cate Blanchett nella campagna autunno-inverno 2009). A Napoli era molto famoso e la sua Accademia frequentata da coloro che volevano provare a sfondare nello spettacolo. Alessandro vantava collaborazioni con la Rai (era responsabile ufficiale del team make-up di Miss Italia e Miss Italia nel Mondo) ed era reduce dalla Fashion Week tenutasi la scorsa settimana a Milano.

Morto Alessandro Cerciello, il truccatore delle star

Proprio poche ore prima del malore, sul suo seguitissimo profilo Facebook, aveva postato una foto che lo ritraeva sorridente tra le allieve della sua accademia, pronte per gli esami di fine corso. Dopo quella foto Cerciello non si è sentito bene, ha voluto andare a casa e lì è stato ucciso da un infarto. Sui social si susseguono senza sosta i messaggi di cordoglio per questo giovane talento scomparso troppo presto.