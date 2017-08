274 CONDIVISI Condividi Tweet

La famiglia di MasterChef Italia piange uno dei suoi protagonisti: è morto Andrea Pace, giovane concorrente del talent culinario di Sky Uno. A darne l’annuncio è stato il profilo Facebook del programma, al quale Pace aveva partecipato nel 2014.

17 anni compiuti il 7 agosto scorso, Andrea aveva fatto parte della prima edizione di MasterChef Junior, andata in onda quando aveva appena 13 anni. Si era piazzato al terzo posto, conquistando il pubblico con la sua simpatia.

Pace viveva a Roma con la madre, il padre e la sorella. La passione per la cucina l’aveva ereditata proprio dai genitori: era cresciuto dentro il ristorante del papà, noto ristoratore romano. Da lui aveva imparato i trucchi del mestiere. All’epoca della trasmissione si definiva “allegro, simpatico e chiacchierone”. Oltre all’amore per i fornelli, nel tempo libero giocava a tennis ed era un grande tifoso della Roma. Ma il suo sogno era sempre quello: fare il cuoco.

Sua sorella Ludovica ha fornito qualche informazione in più sulla tragica morte di Andrea. Sul suo profilo Facebook aveva scritto così qualche giorno fa: “Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato. Un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l’omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato […] Dicevi sempre che avresti voluto essere figlio unico ma io non ci voglio credere, perché io non l’ho mai pensato. Avrei voluto altri mille fratelli come te, per questo cercherò in ogni modo di farti rivivere ovunque sarò, ti porterò con me come fossimo una sola persona, sempre e ovunque”.

Il piccolo chef, secondo quanto si intuisce dai commenti su Facebook, si sarebbe spento dopo una malattia. Emanuela Tabasso, la giovane vincitrice della prima edizione del programma, ha voluto ricordare l’amico e sfidante Andrea con una foto affidata al social. I due appaiono insieme in piscina, sorridenti e spensierati. “Ti voglio ricordare sempre così!”, ha scritto Emanuela.