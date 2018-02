425 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 71 anni è morto Bibi Ballandi, produttore televisivo di innumerevoli trasmissioni di successo. Il mondo dello spettacolo dice così addio ad uno dei suoi personaggi più amati, che nella sua lunga carriera ha lavorato tra gli altri con Fiorello, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Massimo Ranieri, Renato Zero e Antonella Clerici.

Nato a Bologna il 26 giugno 1946, Ballandi era da tempo malato di tumore, come lui stesso aveva raccontato. Figlio di un ex tassista, aveva cominciato la carriera accompagnando cantanti e orchestre in giro per l’Emilia Romagna. Fu così che conobbe e collaborò con Al Bano, Orietta Berti, Little Tony, Rita Pavone, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabrizio De André e Roberto Vecchioni. Tra i fondatori della discoteca Bandiera Gialla di Rimini, nei primi anni Ottanta creò la Ballandi Multimedia. A lui si devono programmi di punta come Ti lascio una canzone e Ballando con le Stelle.

La notizia della sua scomparsa è stata data in diretta a Unomattina da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. Proprio in quel momento era ospite Milly Carlucci per annunciare i nuovi concorrenti della tredicesima edizione di Ballando. La conduttrice, colta di sorpresa, non è riuscita a dire una parola, trattenendo a stento le lacrime e lasciando lo studio senza salutare il pubblico.

Successivamente Carlucci, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane, ha spiegato il suo dolore per la perdita di un amico. “Bibi in questi anni ha lottato come un leone contro la sua malattia. Lui era sempre con noi, presente sul lavoro, perché è uno che ci crede nelle cose” ha detto. “Abbiamo appena iniziato. Questo è un momento di panico”.

Morto Bibi Ballandi, il produttore aveva 71 anni

“Questa sera Il Rosario della Sera non andrà in onda. Neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore”, ha scritto Fiorello su Twitter che al produttore deve il suo passaggio in Rai e la sua rinascita artistica dai tempi di Stasera pago io. “Ciao Bibi. Non dimenticherò il tuo buonumore, la tua emilianità, i tuoi saggi proverbi e parole e i nostri successi con i bambini di Ti lascio una canzone, tanti anni insieme” le parole di Antonella Clerici. “So che mi guarderai da lassù mangiando un piatto di tortellini della Lella”.

“Un uomo perbene, che amava il suo lavoro e considerava artisti e pubblico prima di ogni cosa” tweetta Fabio Fazio. “Mi hai insegnato tanto, dalla forza al coraggio, dalla calma all’ironia” il post di Simona Ventura.

Questa sera#ilrosariodellasera su @radiodeejay non andrà in onda.Neanche domani.

BiBi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore. — Rosario Fiorello (@Fiorello) 15 febbraio 2018

Ciao bibi non dimentichero’ il tuo buonumore,la tua emilianita’i tuoi saggi proverbi e parole.e i nostri successi con i bambini di tluc, tanti anni https://t.co/eIA7LBZfoQ che mi guarderai da lassu’mangiando un piatto di tortellini della Lella❤️ — Antonella Clerici (@antoclerici) 15 febbraio 2018

Mi hai insegnato tanto,dalla forza al coraggio,dalla calma all’ironia. Ma non potrò mai scordare le grigliate nel ‘nostro‘ amato Appennino Emiliano.Un abbraccio a Lella e a tutta la famiglia che hai creato.Sei stato e sarai sempre il nostro Leone.Buon viaggio Bibi.#bibiballandi pic.twitter.com/o3hVgHA4mw — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 15 febbraio 2018

Bibi Ballandi ci ha lasciato: un uomo perbene, di altri tempi. Bibi amava il suo lavoro e considerava gli artisti e il Pubblico prima di ogni altra cosa.

Ci mancheranno la sua umanità e la sua amicizia. — Fabio Fazio (@fabfazio) 15 febbraio 2018