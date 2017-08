98 CONDIVISI Condividi Tweet

Tv e musica italiana in lutto: è morto Bruno Canfora, l’ultimo maestro della televisione in bianco e nero. Nato a Milano il 6 novembre 1924, se n’è andato a 92 anni nella sua casa di Valnestore, alle porte di Perugia.

La famiglia ha celebrato le esequie in forma privata, con una cerimonia religiosa nel cimitero del paese dove viveva da tempo dopo il ritiro dalle scene.

Autentico simbolo del periodo indimenticabile dei varietà televisivi, Canfora è ricordato come quell’uomo con baffi ed occhiali che, in disparte e silenzioso, dirigeva l’orchestra dei più grandi show Rai. Da Studio Uno a Canzonissima, da Senza rete a Sabato sera, firmò le musiche di sigle e canzoni come Fortissimo, Il ballo del mattone e Il geghegè. Si era formato alla Scala di Milano ma nel suo cuore batteva la passione per il jazz.

Per Mina egli arrangiò Mi sei scoppiato dentro il cuore, Due note, Sono come tu mi vuoi, Vorrei che fosse amore, Zum zum zum e Brava, di cui scrisse anche le parole. “Brava gliela feci sentire un giorno al piano”, aveva raccontato. “Al terzo passaggio, Mina mi disse: ‘Uffa, ancora? Ma quante volte me la vuoi far sentire?’. Tre mesi dopo, a settembre, venne e la cantò di filato con le parole già mandate a memoria sulla musica che ricordava”.

Canfora firmò anche musiche per Garinei e Giovannini nelle commedie musicali Viola, violino e viola d’amore e Angeli in Bandiera. Autentico eroe dello “Spaghetti Swing”, la canzone italiana jazzata celebre in tutto il mondo, vantava tra le sue collaborazioni anche quelle con Rita Pavone, le gemelle Kessler, Iva Zanicchi, Rocky Roberts e Shirley Bassey.

Ha inoltre partecipato ad alcuni musicarelli nella parte di sé stesso, ed ha composto le musiche di molte colonne sonore di film. L’ultima apparizione in televisione di Canfora risale al 1995, nel programma Papaveri e papere di Rai 1.