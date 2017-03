3 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo della televisione italiana: è morto Cino Tortorella, lo storico conduttore dello Zecchino d’Oro. Dalla prima alla 51° edizione del 2008, ha intrattenuto grandi e piccini ed è stato un autentico simbolo del magico mondo dell’infanzia. Impersonando il ruolo del famosissimo Mago Zurlì accanto al pupazzo Topo Gigio, aveva realizzato come autore e regista molte trasmissioni per ragazzi.

Nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927, Tortorella si è spento nella sua casa di Milano. Orfano di padre, Cino si era avvicinato al teatro dopo gli studi e il servizio militare. Scelto come aiuto regista da Enzo Ferrieri, portò in scena alla Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano la sua prima pièce per ragazzi dal titolo “Zurlì, mago Lipperlì”, dalla quale fu poi tratto il programma televisivo Zurlì, mago del giovedì.

È morto Cino Tortorella: aveva 89 anni

Nel 1959 concepì la manifestazione canora dello Zecchino d’Oro, che andò in onda per la prima volta quello stesso anno. Con Mariele, Richetto e Topo Gigio ha regalato momenti di gioia e di allegria a milioni di italiani: fu uno dei simboli della tv del periodo, formativa e discreta. La fortuna del programma gli valse anche, primo in Italia, l’onorificenza di ambasciatore Unicef e convinse l’UNESCO a dichiarare lo Zecchino, unica trasmissione televisiva al mondo, Patrimonio dell’Umanità per una cultura di pace.

Nel 2002, in occasione della 45° edizione dello show, Tortorella è entrato nel Guinness dei Primati per aver presentato lo stesso spettacolo più a lungo di chiunque altro al mondo. In carriera ha anche pubblicato libri di fiabe e collaborato a settimanali per ragazzi come “Topolino”, “Il Corriere dei Piccoli” e “Il Giornalino”. Negli ultimi anni si era dedicato alla gastronomia e all’enogastronomia, presentando e presenziando diverse manifestazioni.

Addio al Mago Zurlì dello Zecchino d’Oro

“La televisione è cambiata, e purtroppo non ci sono più trasmissioni fatte a misura di ragazzo”, aveva raccontato qualche tempo fa. “Oggi i giovani sono dimenticati dalla televisione e questo è un vero peccato”. La sua dolcezza nel programma dell’Antoniano, le sue canzoni e i suoi personaggi apparterranno per sempre all’immaginario infantile di alcune generazioni di italiani.