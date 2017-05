112 CONDIVISI Condividi Tweet

Una notizia tristissima per il mondo dello spettacolo e per i fan della radio: è stato trovato morto Stefano Mastrolitti, dj di Radio 101 di soli 32 anni, e l’ipotesi di decesso sembra essere suicidio.

Aveva 32 anni ed era diventato da poco papà

Una tragedia che ha sconvolto amici e colleghi, dei quali alcuni sapevano che il dj stava attraversando una recente fase di depressione dovuta a motivi familiari. A trovare il corpo è stata un’amica che si era recata nel suo appartamento, ha dato lei l’allarme di fronte allo scioccante ritrovamento e ha provato a chiamare i soccorsi, inutilmente.

Al momento non sono state ritrovate lettere d’addio o parole che spieghino perché sia morto Stefano Mastrolitti, sappiamo solo che il giovane conduttore aveva un figlio nato da poco, Nicolò, e sembrava amare il suo mestiere in modo quasi viscerale: “Prima da ascoltatore verace e vorace e poi da artigiano di cuffie e microfono, la Radio mi è sempre stata vicina, anche nei momenti più difficili e senza di Lei non potrei vivere“, scriveva nella sua biografia.

Morto Stefano Mastrolitti: ecco dove lo ascoltavamo

Pugliese di origine e milanese di recente adozione, andava in onda su Radio 101 il venerdì dalle 17 alle 19 con i dj Riccardo Russo e Chiara Tortorella, e dalle 18 alle 21 tutti i sabati e tutte le domeniche. Soffriva di depressione, e gli investigatori non possono che attestare, per ora, la pista del suicidio.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti.