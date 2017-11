221 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 42 anni è morto Enrico Boccadoro, cantautore romano che nel 2005 aveva partecipato a Sanremo nella sezione Giovani con Dov’è la terra capitano. Il fratello Giorgio, attraverso un’amica di famiglia, ha comunicato la notizia all’Ansa.

Enrico avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 11 dicembre. Sin da giovanissimo aveva espresso la sua sensibilità artistica attraverso la musica, suonando la chitarra ed iniziando a comporre le prime canzoni.

Classe 1974, appassionato di Battisti e Battiato, De Gregori e Dalla, Bob Dylan e James Taylor, Boccadoro aveva debuttato appena sedicenne al Festival di Castrocaro. Era l’edizione del 1991 che lanciò Nek, gli 883 e Laura Pausini. Nel 1994 arrivò il suo primo album, Stanno amandosi. In seguito si esibì dal vivo durante i concerti di artisti quali Pausini, Massimo Di Cataldo ed Ivan Graziani.

Al 55° Festival di Sanremo, la sua grande occasione: presentò Dov’è la terra capitano, canzone che raccontava il disagio e la paura, l’ansia e l’emozione dell’emigrazione. Il brano gli valse l’assegnazione del premio AFI come migliore canzone d’autore in quella edizione, cui seguì l’album omonimo con 12 canzoni che spaziano tra temi sociali e storie d’amore.

Contemporaneamente al Festival, Boccadoro mise in piedi un’importante collaborazione con un Silvio Muccino, che realizzò, in qualità di regista e sceneggiatore, il videoclip del brano sanremese che accompagnò l’uscita ed il lancio dell’album. Nel disco figurava anche Niente fa paura, singolo d’esordio che ha raccolto, nel 2003, importanti risultati sia in ambito radiofonico che televisivo.

Senza aver raggiunto il grande successo commerciale, Boccadoro negli ultimi anni aveva scritto le musiche di diversi spettacoli teatrali e programmi televisivi. Tifoso della Lazio, il cantautore era stato autore dell’inno Lazio ti amo, presentato nel 2014 all’inaugurazione dell’Academy Bob Lovati. La sua ultima apparizione è stata all’Earth Day di Roma, la Giornata Mondiale della Terra, dove ha interpretato in versione acustica Dov’è la terra capitano e Semplicemente amore.