All’età di 89 anni è morto Everardo Dalla Noce, giornalista radio-televisivo della Rai famoso soprattutto come volto di Quelli che il calcio. Storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, nonché inviato del Tg2 dalla Borsa di Milano, aveva lavorato per 30 anni nel servizio pubblico.

Dalle piste in Formula 1 (fu lui, nel Gran Premio di Germania del 1976, a raccontare il terribile incidente occorso a Niki Lauda sul circuito del Nürburgring) alle “grida” di Piazza Affari, Dalla Noce era anche un acuto collezionista di opere d’arte. Nato a Ferrara, esordì come radiocronista sportivo. A dare la notizia della sua scomparsa, è stato proprio il sito della Spal, squadra di cui era grande tifoso.

Dopo l’esperienza in radio, passò alla televisione negli anni Ottanta: al Tg2 curava uno spazio dedicato alla Borsa, in collegamento da Milano o dalla sua Ferrara. Famosa una sua affermazione all’indomani dell’annuncio della fine della Guerra del Golfo: “C’è un’antica regola di borsa: quando un grande evento finisce, il mercato si assesta”.

Garbato e ironico, eclettico e colto, Dalla Noce partecipò come inviato speciale a Quelli che il calcio dal 1993 al 1997, trasmissione allora condotta da Fabio Fazio. Divenne celebre per i suoi collegamenti dal “terrazzo di casa sua”. Il rapporto professionale con la Rai si interruppe con il suo (breve) passaggio al Tg5. L’allora direttore Enrico Mentana lo licenziò perché aveva fatto da testimonial in uno spot della Fiat.

Curatore di una rubrica d’arte per Il Sole 24 Ore, Dalla Noce era stato anche presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball. “Sa cosa mi piace di più di questa nuova trasmissione di Rai 3? Che finalmente non devo mettermi più la cravatta”, disse della sua partecipazione a Quelli che. “Io non ho mai dato importanza alla moda, aprivo l’armadio e la prima che capitava andava bene. Non è colpa mia se non le ho mai sapute scegliere. La televisione del 2000 è dalla mia parte”.

